В Подмосковье арестовали мужчину, избившего женщину на станции - РИА Новости, 20.01.2026
18:46 20.01.2026
В Подмосковье арестовали мужчину, избившего женщину на станции
Суд арестовал ранее судимого мужчину, который избил женщину на железнодорожной станции в подмосковном городском округе Серпухов, сообщает Московская... РИА Новости, 20.01.2026
В Подмосковье арестовали мужчину, избившего женщину на станции

Суд арестовал мужчину, избившего женщину на железнодорожной станции в Серпухове

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Суд арестовал ранее судимого мужчину, который избил женщину на железнодорожной станции в подмосковном городском округе Серпухов, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Отмечается, что ранее судимый житель Красногорска на платформе железнодорожной станции "92 километр" в городском округе Серпухов вступил в конфликт с женщиной и нанес ей множество ударов по лицу и телу.
"В отношении обвиняемого Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении прокуратуры.
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет, отметили в надзорном ведомстве.
