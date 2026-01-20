https://ria.ru/20260120/podmoskove-2069130839.html
В Подмосковье арестовали мужчину, избившего женщину на станции
В Подмосковье арестовали мужчину, избившего женщину на станции - РИА Новости, 20.01.2026
В Подмосковье арестовали мужчину, избившего женщину на станции
Суд арестовал ранее судимого мужчину, который избил женщину на железнодорожной станции в подмосковном городском округе Серпухов, сообщает Московская... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:46:00+03:00
происшествия
серпухов
красногорск
москва
московская межрегиональная транспортная прокуратура
Новости
ru-RU
В Подмосковье арестовали мужчину, избившего женщину на станции
Суд арестовал мужчину, избившего женщину на железнодорожной станции в Серпухове