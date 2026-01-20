Овчинский: на улице Циолковского в Москве возводят дом по реновации

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дом по программе реновации на 168 квартир построят на северо-западе Москвы на улице Циолковского, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В новом доме по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево будет 168 квартир, шесть из которых адаптируют для маломобильных жильцов. Площадь квартир превысит десять тысяч квадратных метров. На придомовой территории проведут комплексное озеленение и благоустройство", -приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.

В сообщении уточняется, что во дворе дома появятся детская и спортивная площадки с сертифицированными игровыми элементами, место для тихого отдыха. Кроме того, планируется высадить деревья и кустарники, разбить цветники и газоны.

Дом строят в шаговой доступности от метро "Тушинская" и станции Тушино второго Московского центрального диаметра. Рядом расположены детские сады и школа, магазины, аптеки. Недалеко есть сквер с новогодней елью и парк возле канала имени Москвы. Сейчас специалисты реализуют на объекте устройство шпунтового ограждения котлована, добавляется в пресс-релизе.