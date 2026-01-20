Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: на улице Циолковского в Москве возводят дом по реновации - РИА Новости, 20.01.2026
09:00 20.01.2026
Овчинский: на улице Циолковского в Москве возводят дом по реновации
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дом по программе реновации на 168 квартир построят на северо-западе Москвы на улице Циолковского, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В новом доме по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево будет 168 квартир, шесть из которых адаптируют для маломобильных жильцов. Площадь квартир превысит десять тысяч квадратных метров. На придомовой территории проведут комплексное озеленение и благоустройство", -приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
В сообщении уточняется, что во дворе дома появятся детская и спортивная площадки с сертифицированными игровыми элементами, место для тихого отдыха. Кроме того, планируется высадить деревья и кустарники, разбить цветники и газоны.
Дом строят в шаговой доступности от метро "Тушинская" и станции Тушино второго Московского центрального диаметра. Рядом расположены детские сады и школа, магазины, аптеки. Недалеко есть сквер с новогодней елью и парк возле канала имени Москвы. Сейчас специалисты реализуют на объекте устройство шпунтового ограждения котлована, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители начали переселение в новый дом по реновации, расположенный на Родниковой улице.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
