Часть Одессы осталась без света и воды
Часть Одессы осталась без света и воды - РИА Новости, 20.01.2026
Часть Одессы осталась без света и воды
Часть Одессы осталась без электроснабжения, отопления и водоснабжения, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Часть Одессы осталась без электроснабжения, отопления и водоснабжения, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В части Одессы
пропали свет, вода и отопление", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
"Страны.ua".
Ранее в ночь на вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины
10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.