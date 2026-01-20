Часть Одессы осталась без света и воды

Ранее в ночь на вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.

Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.