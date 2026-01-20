Рейтинг@Mail.ru
Часть Одессы осталась без света и воды
08:25 20.01.2026
Часть Одессы осталась без света и воды
Часть Одессы осталась без света и воды - РИА Новости, 20.01.2026
Часть Одессы осталась без света и воды
Часть Одессы осталась без электроснабжения, отопления и водоснабжения, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.01.2026
в мире, одесса, украина
В мире, Одесса, Украина
Часть Одессы осталась без света и воды

Часть Одессы осталась без света, воды и отопления

Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Часть Одессы осталась без электроснабжения, отопления и водоснабжения, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В части Одессы пропали свет, вода и отопление", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
22 июня 2022, 17:18
Ранее в ночь на вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Боевики ВСУ после месяца без ротации сдались в плен в Харьковской области
Вчера, 06:34
 
