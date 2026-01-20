https://ria.ru/20260120/obninsk-2069097065.html
В Обнинске опровергли данные о массовых обращениях об ожогах кипятком
В Обнинске опровергли данные о массовых обращениях об ожогах кипятком - РИА Новости, 20.01.2026
В Обнинске опровергли данные о массовых обращениях об ожогах кипятком
Только одно обращение поступило в больницу из-за ожогов от слишком горячей воды из крана в Обнинске Калужской области, массовых жалоб нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:10:00+03:00
2026-01-20T17:10:00+03:00
2026-01-20T17:10:00+03:00
происшествия
обнинск
калужская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064302581_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69282234619c53a31455082dc85cab07.jpg
https://ria.ru/20260120/chp-2069089190.html
https://ria.ru/20260119/tjumen-2068713893.html
обнинск
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064302581_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f756fd88e8cc8cda455341381b894b36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, обнинск, калужская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Происшествия, Обнинск, Калужская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
В Обнинске опровергли данные о массовых обращениях об ожогах кипятком
РИА Новости: в обнинскую больницу поступило лишь одно обращение об ожоге водой
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Только одно обращение поступило в больницу из-за ожогов от слишком горячей воды из крана в Обнинске Калужской области, массовых жалоб нет, сообщил РИА Новости глава города Стефан Перевалов.
Двенадцатого января СК РФ
сообщал, что в Калужской области
возбудили уголовное дело после смерти в Обнинске
пожилого мужчины, который получил ожоги от кипятка, полившегося из душа. Калужские СМИ сообщали о массовых жалобах жителей Обнинска на слишком горячую воду из-под крана.
"Всего в Клинической больнице №8 ФМБА
России с начала декабря поступило одно обращение по фактам ожогов от слишком горячей воды. Зафиксировано несколько комментариев в соцсетях с жалобами на слишком горячую воду", - сказал Перевалов, чей комментарий предоставили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Калужской области.
Перевалов пояснил, чтобы из кранов не лился кипяток, в домах установлены терморегуляторы жидкости, за которые отвечают управляющие компании. По его словам, администрация города поручила руководителям управляющих компаний перепроверить приборы, починить неисправные.
"Синоптики обещают похолодание, значит, в батареях и трубах вода будет горячее обычного. Соответственно, нужно осмотрительно включать воду, осторожно обращаться с батареями и полотенцесушителями", - отметил глава Обнинска.
По его словам, Государственная жилищная инспекция проверит ряд управляющих компаний в Обнинске. На 26 января запланированы внеплановые выезды в ООО "УК Обнинск", АО "Быт Сервис", ООО УК "В одном дворе". Власти и контролирующие органы следят за тем, чтобы трагических случаев не было, подчеркнул Перевалов.
В прокуратуре Калужской области уточнили РИА Новости, что трагический случай с пожилым мужчиной произошел в Обнинске в конце прошлого года. В ведомстве также подтвердили, что прокуратура согласовала проведение Государственной жилищной инспекцией области внеплановых проверок в отношении организаций, управляющих многоквартирными домами в Обнинске, по которым имелись сигналы жителей о завышенной температуре горячей воды.