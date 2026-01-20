В Обнинске опровергли данные о массовых обращениях об ожогах кипятком

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Только одно обращение поступило в больницу из-за ожогов от слишком горячей воды из крана в Обнинске Калужской области, массовых жалоб нет, сообщил РИА Новости глава города Стефан Перевалов.

Двенадцатого января СК РФ сообщал, что в Калужской области возбудили уголовное дело после смерти в Обнинске пожилого мужчины, который получил ожоги от кипятка, полившегося из душа. Калужские СМИ сообщали о массовых жалобах жителей Обнинска на слишком горячую воду из-под крана.

"Всего в Клинической больнице №8 ФМБА России с начала декабря поступило одно обращение по фактам ожогов от слишком горячей воды. Зафиксировано несколько комментариев в соцсетях с жалобами на слишком горячую воду", - сказал Перевалов, чей комментарий предоставили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Калужской области.

Перевалов пояснил, чтобы из кранов не лился кипяток, в домах установлены терморегуляторы жидкости, за которые отвечают управляющие компании. По его словам, администрация города поручила руководителям управляющих компаний перепроверить приборы, починить неисправные.

"Синоптики обещают похолодание, значит, в батареях и трубах вода будет горячее обычного. Соответственно, нужно осмотрительно включать воду, осторожно обращаться с батареями и полотенцесушителями", - отметил глава Обнинска.

По его словам, Государственная жилищная инспекция проверит ряд управляющих компаний в Обнинске. На 26 января запланированы внеплановые выезды в ООО "УК Обнинск", АО "Быт Сервис", ООО УК "В одном дворе". Власти и контролирующие органы следят за тем, чтобы трагических случаев не было, подчеркнул Перевалов.