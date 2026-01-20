Костромская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году

КОСТРОМА, 20 янв – РИА Новости. Костромская область в 2025 году построила свыше 332 тысяч квадратных метров жилья, перевыполнив план, сообщает пресс-служба администрации региона.

"За пять лет в Костромской области введено свыше 1,6 миллиона квадратных метров жилья, что более чем на 200 тысяч превышает плановые значения. В прошлом (2025 - ред.) году построено 332 тысячи квадратных метров, это на 4% выше запланированного. Из них более 90 тысяч квадратных метров - многоквартирные дома, 242 - индивидуальное жилищное строительство", - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Сергея Ситникова в регионе действуют дополнительные механизмы стимулирования строительной отрасли. В их числе — предоставление земельных участков без торгов для возведения многоквартирных домов с последующей передачей части площадей в государственную собственность, а также оперативное вовлечение в оборот земельных ресурсов под индивидуальное жилищное строительство. Эти меры поддерживают активность застройщиков и способствуют вводу новых объектов, подчеркивают в областной администрации.

Отмечается, что в Костромской области строительный комплекс обеспечен собственной производственной базой по ключевым материалам, что повышает устойчивость отрасли и снижает зависимость от внешних поставок. Одновременно региональная поддержка строительных организаций последовательно настраивается через обновление нормативно-правовой базы: за счёт принятых изменений инвестиционно‑строительный цикл удалось сократить на 25%.