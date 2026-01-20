Рейтинг@Mail.ru
Костромская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
20:00 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/oblast-2069147508.html
Костромская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году
Костромская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году - РИА Новости, 20.01.2026
Костромская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году
Костромская область в 2025 году построила свыше 332 тысяч квадратных метров жилья, перевыполнив план, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T20:00:00+03:00
2026-01-20T20:00:00+03:00
костромская область
жилье
костромская область
сергей ситников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153116/69/1531166931_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_2964ccff7961a090b6cee05301dc1e9c.jpg
https://ria.ru/20260115/sitnikov-2067996135.html
https://ria.ru/20251225/gubernator-2064718657.html
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153116/69/1531166931_335:0:3064:2047_1920x0_80_0_0_860cf2862affc55a9173ed71a8064c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, костромская область, сергей ситников
Костромская область, Жилье, Костромская область, Сергей Ситников
Костромская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году

Костромская область в 2025 году построила 332 тыс. кв. м жилья

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРека Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь
Река Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Река Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КОСТРОМА, 20 янв – РИА Новости. Костромская область в 2025 году построила свыше 332 тысяч квадратных метров жилья, перевыполнив план, сообщает пресс-служба администрации региона.
"За пять лет в Костромской области введено свыше 1,6 миллиона квадратных метров жилья, что более чем на 200 тысяч превышает плановые значения. В прошлом (2025 - ред.) году построено 332 тысячи квадратных метров, это на 4% выше запланированного. Из них более 90 тысяч квадратных метров - многоквартирные дома, 242 - индивидуальное жилищное строительство", - говорится в сообщении.
Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Союз журналистов отметил Ситникова знаком "За поддержку прессы"
15 января, 10:45
По поручению губернатора Сергея Ситникова в регионе действуют дополнительные механизмы стимулирования строительной отрасли. В их числе — предоставление земельных участков без торгов для возведения многоквартирных домов с последующей передачей части площадей в государственную собственность, а также оперативное вовлечение в оборот земельных ресурсов под индивидуальное жилищное строительство. Эти меры поддерживают активность застройщиков и способствуют вводу новых объектов, подчеркивают в областной администрации.
Отмечается, что в Костромской области строительный комплекс обеспечен собственной производственной базой по ключевым материалам, что повышает устойчивость отрасли и снижает зависимость от внешних поставок. Одновременно региональная поддержка строительных организаций последовательно настраивается через обновление нормативно-правовой базы: за счёт принятых изменений инвестиционно‑строительный цикл удалось сократить на 25%.
"Развитие жилищного строительства сопровождается расширением социальной инфраструктуры. По инициативе Сергея Ситникова в областном центре осуществляется комплексная застройка - одновременно с жилыми кварталами строятся школы, детские сады и медицинские учреждения", - сообщает пресс-служба.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Костромской губернатор Ситников принял участие в заседании Госсовета
25 декабря 2025, 19:59
 
Костромская областьЖильеКостромская областьСергей Ситников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала