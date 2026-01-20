Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Норвегия отказалась от предложения США присоединиться к Совету мира
18:44 20.01.2026
СМИ: Норвегия отказалась от предложения США присоединиться к Совету мира
в мире, сша, норвегия, дональд трамп, оон
В мире, США, Норвегия, Дональд Трамп, ООН
Осло, Норвегия
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© iStock.com / Ekely
Осло, Норвегия. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Власти Норвегии отказываются от предложения США присоединиться к "Совету мира" по Газе в его нынешнем виде, передает агентство Рейтер со ссылкой на госсекретаря МИД королевства Андреаса Кравика.
В понедельник премьер Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что Норвегия получила от президента США приглашение присоединиться к "Совету мира" по Газе.
"Норвегия не примет участие в инициативе президента США Дональда Трампа по "Совету мира" по Газе в том виде, в каком он представлен сейчас", - отмечает Рейтер со ссылкой на заявление Кравика, сделанное газете Aftenposten.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. За нее высказались 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. План предполагает, в частности, временное международное управление Газой и создание "Совета мира" под председательством Трампа.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Франция отклонит приглашение присоединиться к Совету мира, сообщает Reuters
19 января, 19:43
 
В миреСШАНорвегияДональд ТрампООН
 
 
