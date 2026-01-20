https://ria.ru/20260120/norvegiya-2069129952.html
СМИ: Норвегия отказалась от предложения США присоединиться к Совету мира
Власти Норвегии отказываются от предложения США присоединиться к "Совету мира" по Газе в его нынешнем виде, передает агентство Рейтер со ссылкой на госсекретаря РИА Новости, 20.01.2026
Reuters: Норвегия не примет предложение США войти в Совет мира