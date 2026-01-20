Рейтинг@Mail.ru
СМИ: нидерландские военные тренируются в условиях, близких к Гренландии
17:46 20.01.2026
СМИ: нидерландские военные тренируются в условиях, близких к Гренландии
СМИ: нидерландские военные тренируются в условиях, близких к Гренландии
ГААГА, 20 янв - РИА Новости. Более 300 военнослужащих 11-й воздушно-мобильной бригады Нидерландов отрабатывают действия в экстремальных зимних условиях в австрийских Альпах на фоне международной напряженности из-за Гренландии, сообщает радиостанция BNR.
По данным радиостанции, 320 десантников тренируются в заснеженной горной местности на высоте около 2,2 тысячи метров, не используя палатки: личный состав размещается только в спальных мешках. Военные отрабатывают действия в условиях холода и ограниченной инфраструктуры, чтобы быть готовыми к развертыванию в любой обстановке.
Цель учений в Альпах - повысить устойчивость и боеготовность подразделений при выполнении задач в труднодоступных районах, сообщает радиостанция.
На учениях также присутствует госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман. По его словам, действия в подобных условиях сейчас актуальны как никогда. Он отметил, что это касается и ситуации вокруг Гренландии, где возможность развертывания войск выглядит всё более реалистичной на фоне угроз американского президента США Дональда Трампа присоединить остров к США.
По словам госсекретаря, участвующие в учениях военные не задаются вопросом о возможной отправке в Гренландию, поскольку они всегда в состоянии боеготовности.
"Они находятся здесь, чтобы как можно лучше подготовиться к защите того, что нам дорого - в Нидерландах и в Европе", - приводит слова Тёйнмана радиостанция.
Ранее командующий вооруженными силами Нидерландов, генерал Онно Эйхельсхейм в эфире радиостанции NPO Radio 1 выразил мнение, что Дания продолжит военные учения НАТО в Гренландии, несмотря на противодействие со стороны американского президента.
Ряд европейских стран-партнеров по НАТО, включая Нидерланды, направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. После угроз Трампа ввести в феврале пошлины из-за Гренландии несколько стран, в том числе ФРГ и Нидерланды, сообщили о завершении миссии на острове и возвращении своих военных.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
