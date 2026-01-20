В Нидерландах заявили, что Совет мира отвлекает НАТО от Украины

ГААГА, 20 янв - РИА Новости. Приглашение американского президента США Дональда Трампа странам присоединиться к "Совету мира" по Газе отвлекает НАТО от по-настоящему важных проблем, таких как Украина и Гренландия, считает командующий вооруженными силами Нидерландов, генерал Онно Эйхельсхейм.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
"Подобные вещи слишком отвлекают от того, что действительно важно в данный момент... Наше внимание по-прежнему должно быть сосредоточено на войне на Украине и ситуации вокруг Гренландии", - заявил генерал в эфире радиостанции NPO Radio 1.
Газета NRC в понедельник сообщила, что Нидерланды получили приглашение Трампа вступить в "Совет мира", рассматривают этот вопрос.
По данным газеты Wall Street Journal, приглашение войти в состав "Совета мира" получили около 60 правительств, реакция большинства из них пока носит "осторожный характер".
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление полуэксклавом и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.