В Нидерландах заявили, что Совет мира отвлекает НАТО от Украины

ГААГА, 20 янв - РИА Новости. Приглашение американского президента США Дональда Трампа странам присоединиться к "Совету мира" по Газе отвлекает НАТО от по-настоящему важных проблем, таких как Украина и Гренландия, считает командующий вооруженными силами Нидерландов, генерал Онно Эйхельсхейм.

По данным газеты Wall Street Journal, приглашение войти в состав "Совета мира" получили около 60 правительств, реакция большинства из них пока носит "осторожный характер".