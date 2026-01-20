Тонны навоза оказались на французских улицах из-за протестов фермеров

Фермеры перекрывают улицу тракторами во время акции протеста против торгового соглашения Меркосур в Дижоне, Франция. Архивное фото

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более тысячи тонн навоза оказались на улицах Франции в последние месяцы на фоне возобновления протестов фермеров против аграрной политики властей, выяснило РИА Новости на основе анализа открытых данных.

Традиция вываливания навоза как метода протеста зародилась в конце 1990-х годов и стала символом борьбы французских аграриев против глобализации, импорта и "нечестной конкуренции".

Новая волна протестов в декабре 2025 - январе 2026 годов связана с введением властями обязательного забоя стад после вспышки кожной узелковой болезни крупного рогатого скота, а также с недовольством фермеров соглашением Евросоюза с Меркосур.

Как выяснило РИА Новости, самая масштабная акция текущей волны прошла 4 декабря 2025 года в департаменте Ариеж. По данным издания La Dépêche du Midi, перед префектурой в Фуа фермеры вывалили более 800 тонн навоза при участии около 50 тракторов.

Аналогичные протесты проходили и в других частях страны. Так, на северо-востоке Франции 12 января в городе Мец , как сообщило издание Le Républicain Lorrain, более 250 тракторов вывалили свыше 200 тонн навоза перед административными зданиями.

Помимо крупных акций в Ариеже и Мозеле, случаи распыления жидкого навоза фиксировались и в других регионах Франции, в том числе в Лиможе. Таким образом, по подсчётам РИА Новости, в ходе протестов более тысячи тонн навоза оказались на улицах Франции.

Французские СМИ отмечают, что навоз используется аграриями неслучайно: это дешёвый и всегда доступный на фермах ресурс. По замыслу протестующих, вываливание навоза у административных зданий наглядно демонстрирует властям состояние сельского хозяйства.

В 2023-2024 годах навоз уже широко использовался в ходе масштабных акций "гнева аграриев", которые были вызваны сочетанием экономических и регуляторных факторов: ростом издержек на топливо и корма, низкими закупочными ценами на сельхозпродукцию, жёсткими экологическими требованиями ЕС , а также опасениями фермеров по поводу возможного подписания торгового соглашения между Евросоюзом и странами Меркосур.