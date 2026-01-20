Рейтинг@Mail.ru
Тонны навоза оказались на французских улицах из-за протестов фермеров - РИА Новости, 20.01.2026
09:48 20.01.2026 (обновлено: 09:56 20.01.2026)
Тонны навоза оказались на французских улицах из-за протестов фермеров
Тонны навоза оказались на французских улицах из-за протестов фермеров - РИА Новости, 20.01.2026
Тонны навоза оказались на французских улицах из-за протестов фермеров
Более тысячи тонн навоза оказались на улицах Франции в последние месяцы на фоне возобновления протестов фермеров против аграрной политики властей, выяснило РИА... РИА Новости, 20.01.2026
Тонны навоза оказались на французских улицах из-за протестов фермеров

Более тысячи тонн навоза оказались на улицах во Франции из-за протестов фермеров

© Getty Images / Anadolu / Luc AuffretФермеры перекрывают улицу тракторами во время акции протеста против торгового соглашения Меркосур в Дижоне, Франция
Фермеры перекрывают улицу тракторами во время акции протеста против торгового соглашения Меркосур в Дижоне, Франция - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / Anadolu / Luc Auffret
Фермеры перекрывают улицу тракторами во время акции протеста против торгового соглашения Меркосур в Дижоне, Франция. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более тысячи тонн навоза оказались на улицах Франции в последние месяцы на фоне возобновления протестов фермеров против аграрной политики властей, выяснило РИА Новости на основе анализа открытых данных.
Традиция вываливания навоза как метода протеста зародилась в конце 1990-х годов и стала символом борьбы французских аграриев против глобализации, импорта и "нечестной конкуренции".
Участники акции протеста против отмены субсидий для сельского хозяйства у Бранденбургских ворот в Берлине, Германия. 17 января 2026
В Берлине фермеры пригнали десятки тракторов из-за соглашения ЕС и Меркосур
17 января, 15:38
В Берлине фермеры пригнали десятки тракторов из-за соглашения ЕС и Меркосур
17 января, 15:38
Новая волна протестов в декабре 2025 - январе 2026 годов связана с введением властями обязательного забоя стад после вспышки кожной узелковой болезни крупного рогатого скота, а также с недовольством фермеров соглашением Евросоюза с Меркосур.
Как выяснило РИА Новости, самая масштабная акция текущей волны прошла 4 декабря 2025 года в департаменте Ариеж. По данным издания La Dépêche du Midi, перед префектурой в Фуа фермеры вывалили более 800 тонн навоза при участии около 50 тракторов.
Аналогичные протесты проходили и в других частях страны. Так, на северо-востоке Франции 12 января в городе Мец, как сообщило издание Le Républicain Lorrain, более 250 тракторов вывалили свыше 200 тонн навоза перед административными зданиями.
Трактор у здания Национального собрания в Париже, Франция. 8 января 2026
В Париже фермеры вывалили рядом с парламентом 30 тонн картофеля
13 января, 18:06
В Париже фермеры вывалили рядом с парламентом 30 тонн картофеля
13 января, 18:06
Помимо крупных акций в Ариеже и Мозеле, случаи распыления жидкого навоза фиксировались и в других регионах Франции, в том числе в Лиможе. Таким образом, по подсчётам РИА Новости, в ходе протестов более тысячи тонн навоза оказались на улицах Франции.
Французские СМИ отмечают, что навоз используется аграриями неслучайно: это дешёвый и всегда доступный на фермах ресурс. По замыслу протестующих, вываливание навоза у административных зданий наглядно демонстрирует властям состояние сельского хозяйства.
В 2023-2024 годах навоз уже широко использовался в ходе масштабных акций "гнева аграриев", которые были вызваны сочетанием экономических и регуляторных факторов: ростом издержек на топливо и корма, низкими закупочными ценами на сельхозпродукцию, жёсткими экологическими требованиями ЕС, а также опасениями фермеров по поводу возможного подписания торгового соглашения между Евросоюзом и странами Меркосур.
Евросоюз и Меркосур в субботу заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе.
Протест фермеров против торгового соглашения Европейского союза со странами Меркосур в Милане. 9 января 2026
В Милане фермеры заблокировали движение и разлили молоко
9 января, 23:11
В Милане фермеры заблокировали движение и разлили молоко
9 января, 23:11
 
