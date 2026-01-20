Рейтинг@Mail.ru
Экономист раскрыла, куда денутся наличные после введения цифрового рубля - РИА Новости, 20.01.2026
03:18 20.01.2026
Экономист раскрыла, куда денутся наличные после введения цифрового рубля
экономика, софья главина, рудн, цифровой рубль
Экономика, Софья Главина, РУДН, Цифровой рубль
Экономист раскрыла, куда денутся наличные после введения цифрового рубля

Экономист Главина: цифровой рубль может уменьшить использование наличных

Цифровой рубль
Цифровой рубль . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Общий объем денежной массы не изменится после широкого внедрения цифрового рубля, однако баланс между наличными и безналичными расчетами может поменяться, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.
«
“Тестирование показывает, что цифровой рубль может уменьшить использование наличных на 5-10% в долгосрочной перспективе (к 2030 году), но это не сократит общую массу — деньги просто перетекают в цифровой формат”, — указала она.
Спрос на наличные может сократиться в сферах, где важны удобство, скорость и прозрачность. Это розничная торговля, госуслуги, платежи между регионами. Однако в ближайшие 10-15 лет доля наличных останется и там.
Среди пожилых групп населения, в условиях низкой цифровой грамотности и в отдаленных сельских районах наличный оборот сохранится еще дольше. Останутся и расчеты через банковские карты. Вероятно, их будут использовать для сложных финансовых операций, а цифровые рубли - для моментальных дешевых транзакций, в основном, там, где есть государственные гарантии, заключила Софья Главина.
Логотип цифрового рубля
Экономист раскрыла, что сулит цифровой рубль обычным гражданам
16 ноября 2025, 02:17
 
Экономика Софья Главина РУДН Цифровой рубль
 
 
