Экономист раскрыла, куда денутся наличные после введения цифрового рубля

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Общий объем денежной массы не изменится после широкого внедрения цифрового рубля, однако баланс между наличными и безналичными расчетами может поменяться, рассказала агентству “Прайм” доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.
“Тестирование показывает, что цифровой рубль может уменьшить использование наличных на 5-10% в долгосрочной перспективе (к 2030 году), но это не сократит общую массу — деньги просто перетекают в цифровой формат”, — указала она.
Спрос на наличные может сократиться в сферах, где важны удобство, скорость и прозрачность. Это розничная торговля, госуслуги, платежи между регионами. Однако в ближайшие 10-15 лет доля наличных останется и там.
Среди пожилых групп населения, в условиях низкой цифровой грамотности и в отдаленных сельских районах наличный оборот сохранится еще дольше. Останутся и расчеты через банковские карты. Вероятно, их будут использовать для сложных финансовых операций, а цифровые рубли - для моментальных дешевых транзакций, в основном, там, где есть государственные гарантии, заключила Софья Главина.
