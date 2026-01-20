Рейтинг@Mail.ru
Наемники выдавливают мирных жителей с Карантинного острова, сообщил Сальдо
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:06 20.01.2026 (обновлено: 01:48 20.01.2026)
Наемники выдавливают мирных жителей с Карантинного острова, сообщил Сальдо
Наемники выдавливают мирных жителей с Карантинного острова, сообщил Сальдо - РИА Новости, 20.01.2026
Наемники выдавливают мирных жителей с Карантинного острова, сообщил Сальдо
Украинские военнослужащие, большая часть из которых наемники, выдавливают мирных жителей с территории Карантинного острова, расположенного в Херсоне, сообщил в... РИА Новости, 20.01.2026
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
херсон
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
херсон
херсонская область , россия, херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Херсон, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Наемники выдавливают мирных жителей с Карантинного острова, сообщил Сальдо

Губернатор Сальдо: наемники выдавливают мирных жителей с Карантинного острова

© AP Photo / Frank Augstein Украинские наемники
Украинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинские военнослужащие, большая часть из которых наемники, выдавливают мирных жителей с территории Карантинного острова, расположенного в Херсоне, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он рассказал, что на Карантинном острове, который считается курортным, в мирное время проживали 30 тысяч человек, из которых на сегодняшний момент осталось 200 человек.
"Военные, которые военнослужащие ВСУ, и большая часть из них сейчас - это не украинцы, а наемники, они все делают для того, чтобы этих жителей оттуда (с Карантинного острова - ред.) выдавить", - рассказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Владимир Сальдо
Херсон после освобождения останется столицей региона, заявил Сальдо
17 января, 20:12
 
Специальная военная операция на Украине Херсонская область Россия Херсон Владимир Сальдо Вооруженные силы Украины
 
 
