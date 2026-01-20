Наемники выдавливают мирных жителей с Карантинного острова, сообщил Сальдо

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинские военнослужащие, большая часть из которых наемники, выдавливают мирных жителей с территории Карантинного острова, расположенного в Херсоне, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он рассказал, что на Карантинном острове, который считается курортным, в мирное время проживали 30 тысяч человек, из которых на сегодняшний момент осталось 200 человек.