В Москве приступили к капремонту жилых домов в рамках программы 2026 года
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:37 20.01.2026
В Москве приступили к капремонту жилых домов в рамках программы 2026 года
Специалисты комплекса городского хозяйства в соответствии с графиком приступили к проведению капитального ремонта жилых домов в Москве в рамках программы 2026...
В Москве приступили к капремонту жилых домов в рамках программы 2026 года

В Москве начали капремонт жилых домов в рамках программы 2026 года

© Фото : Пресс-служба Фонда капремонта МосквыДом в Москве после капремонта
Дом в Москве после капремонта
© Фото : Пресс-служба Фонда капремонта Москвы
Дом в Москве после капремонта. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в соответствии с графиком приступили к проведению капитального ремонта жилых домов в Москве в рамках программы 2026 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили в соответствии с графиком к проведению капитального ремонта жилых домов в рамках программы этого года. Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров", - рассказал Бирюков.
Рабочий во время восстановления фасада дома - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Более 30 домов отремонтировали в центре Москвы в 2025 году
Вчера, 17:30
Заммэра подчеркнул, что перечень работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.
"Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых положительных температур наружного воздуха", - пояснил Бирюков.
Он напомнил, что на особом контроле находится соблюдение сроков работы лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.
По словам заммэра, с 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, нет дополнительного продления периода эксплуатации.
Робот-уборщик Пиксель на улицах Москвы - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Москвичам рассказали, каких роботов используют коммунальные службы города
Вчера, 17:34
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРоссияПетр БирюковКапремонт в Москве
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
