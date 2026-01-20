В Москве приступили к капремонту жилых домов в рамках программы 2026 года

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в соответствии с графиком приступили к проведению капитального ремонта жилых домов в Москве в рамках программы 2026 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили в соответствии с графиком к проведению капитального ремонта жилых домов в рамках программы этого года. Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России , но и в мире. В нее вошли около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров", - рассказал Бирюков

Заммэра подчеркнул, что перечень работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.

"Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых положительных температур наружного воздуха", - пояснил Бирюков.

Он напомнил, что на особом контроле находится соблюдение сроков работы лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.