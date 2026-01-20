https://ria.ru/20260120/moskva-2069106011.html
В Москве приступили к капремонту жилых домов в рамках программы 2026 года
В Москве приступили к капремонту жилых домов в рамках программы 2026 года - РИА Новости, 20.01.2026
В Москве приступили к капремонту жилых домов в рамках программы 2026 года
Специалисты комплекса городского хозяйства в соответствии с графиком приступили к проведению капитального ремонта жилых домов в Москве в рамках программы 2026... РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в соответствии с графиком приступили к проведению капитального ремонта жилых домов в Москве в рамках программы 2026 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили в соответствии с графиком к проведению капитального ремонта жилых домов в рамках программы этого года. Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России
, но и в мире. В нее вошли около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров", - рассказал Бирюков
.
Заммэра подчеркнул, что перечень работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.
"Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых положительных температур наружного воздуха", - пояснил Бирюков.
Он напомнил, что на особом контроле находится соблюдение сроков работы лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.
По словам заммэра, с 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, нет дополнительного продления периода эксплуатации.