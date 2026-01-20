Рейтинг@Mail.ru
18:18 20.01.2026
МИД Молдавии рассказал, когда Кишинев выйдет из СНГ
в мире
молдавия
россия
михай попшой
дмитрий песков
игорь додон
снг
евразийский экономический союз
молдавия
россия
в мире, молдавия, россия, михай попшой, дмитрий песков, игорь додон, снг, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Россия, Михай Попшой, Дмитрий Песков, Игорь Додон, СНГ, Евразийский экономический союз
МИД Молдавии рассказал, когда Кишинев выйдет из СНГ

МИД Молдавии: Кишинев выйдет из СНГ через год после денонсации соглашений

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Молдавия выйдет из Содружества Независимых Государств (СНГ) через год после того, как парламент примет закон о денонсации базовых соглашений, на основании которых республика является членом организации, следует из разъяснений министерства иностранных дел страны для местных СМИ.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава организации. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник выразил сожаление в связи с намерением Молдавии выйти из СНГ, этот формат за годы работы подтвердил свою полезность.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров оценил экономические показатели Молдавии
Вчера, 12:49
"После принятия парламентом закона о денонсации указанных документов министерство иностранных дел направит официальное уведомление о денонсации упомянутых соглашений и, соответственно, о выходе из Содружества Независимых Государств. Выход вступит в силу по истечении 12 месяцев со дня направления министерством иностранных дел ноты уведомления", - говорится в сообщении МИД Молдавии.
Правительство Молдавии в ноябре 2025 года одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Кремле прокомментировали намерение Молдавии выйти из СНГ
Вчера, 12:41
 
