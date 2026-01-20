МИД Молдавии рассказал, когда Кишинев выйдет из СНГ

"После принятия парламентом закона о денонсации указанных документов министерство иностранных дел направит официальное уведомление о денонсации упомянутых соглашений и, соответственно, о выходе из Содружества Независимых Государств. Выход вступит в силу по истечении 12 месяцев со дня направления министерством иностранных дел ноты уведомления", - говорится в сообщении МИД Молдавии.