Отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года будут учитывать в страховом стаже
Хорошие новости
 
10:07 20.01.2026 (обновлено: 11:20 20.01.2026)
Отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года будут учитывать в страховом стаже
Отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года будут учитывать в страховом стаже - РИА Новости, 20.01.2026
Отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года будут учитывать в страховом стаже
Все отпуска по уходу за ребенком до полутора лет будут учитываться в страховом стаже без ограничений, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 20.01.2026
общество
россия
михаил мишустин
хорошие новости
Новости
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Хорошие новости
Отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года будут учитывать в страховом стаже

В страховом стаже будут учитывать все отпуска по уходу за детьми до полутора лет

Руки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© inarik
Руки ребенка и матери. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Все отпуска по уходу за ребенком до полутора лет будут учитываться в страховом стаже без ограничений, сообщили в пресс-службе правительства.
"Необходимые для этого изменения внесены в порядок подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в публикации.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В ГД внесут проект о досрочной пенсии женщинам с ребенком на Крайнем Севере
19 января, 05:48
Там отметили, что эта мера позволит увеличить размер пенсии родителей, у которых пять и более детей.
В правительстве пояснили, что до сих пор в страховой стаж включали время ухода за каждым ребенком, но не более шести лет суммарно. То есть учитывался уход только за четырьмя детьми.
Кроме того, в постановлении уточняется порядок подсчета страхового стажа при рождении сразу двух или более детей. Теперь периоды ухода за двойней, тройней и так далее будут суммироваться. Например, если родитель был в отпуске по уходу за близнецами до полутора лет, то в страховой стаж ему засчитают сразу три года.
Постановление подготовили во исполнение закона "О страховых пенсиях". Нормы разработали по поручению президента и приняли в конце прошлого года.
Как сообщали в Соцфонде в начале января, пенсии уже пересчитали для 400 тысяч многодетных матерей.

В этом году выходят на пенсию женщины 1967 и мужчины 1962 года рождения. Чтобы получить страховую пенсию, нужно не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Заявления подавать уже не требуется — при наличии оснований Социальный фонд назначит выплаты автоматически.

Женщина с коляской - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Минтруде рассказали, сколько составит маткапитал на первого ребенка
16 января, 20:28
 
