https://ria.ru/20260120/mishustin-2068960538.html
Отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года будут учитывать в страховом стаже
Отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года будут учитывать в страховом стаже - РИА Новости, 20.01.2026
Отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года будут учитывать в страховом стаже
Все отпуска по уходу за ребенком до полутора лет будут учитываться в страховом стаже без ограничений, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:07:00+03:00
2026-01-20T10:07:00+03:00
2026-01-20T11:20:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041371263_16:0:1872:1044_1920x0_80_0_0_a6838c791165899b68f5b10d2dea4c26.jpg
https://ria.ru/20260119/gosduma-2068682162.html
https://ria.ru/20260116/mintrud-2068410449.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041371263_248:0:1640:1044_1920x0_80_0_0_01deb5e9accf668242658069f4eea131.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Хорошие новости
Отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года будут учитывать в страховом стаже
В страховом стаже будут учитывать все отпуска по уходу за детьми до полутора лет
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Все отпуска по уходу за ребенком до полутора лет будут учитываться в страховом стаже без ограничений, сообщили
в пресс-службе правительства.
"Необходимые для этого изменения внесены в порядок подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", — говорится в публикации.
Там отметили, что эта мера позволит увеличить размер пенсии родителей, у которых пять и более детей.
В правительстве пояснили, что до сих пор в страховой стаж включали время ухода за каждым ребенком, но не более шести лет суммарно. То есть учитывался уход только за четырьмя детьми.
Кроме того, в постановлении уточняется порядок подсчета страхового стажа при рождении сразу двух или более детей. Теперь периоды ухода за двойней, тройней и так далее будут суммироваться. Например, если родитель был в отпуске по уходу за близнецами до полутора лет, то в страховой стаж ему засчитают сразу три года.
Постановление подготовили во исполнение закона "О страховых пенсиях". Нормы разработали по поручению президента и приняли в конце прошлого года.
Как сообщали в Соцфонде в начале января, пенсии уже пересчитали для 400 тысяч многодетных матерей.
В этом году выходят на пенсию женщины 1967 и мужчины 1962 года рождения. Чтобы получить страховую пенсию, нужно не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Заявления подавать уже не требуется — при наличии оснований Социальный фонд назначит выплаты автоматически.