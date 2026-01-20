Отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года будут учитывать в страховом стаже

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Все отпуска по уходу за ребенком до полутора лет будут учитываться в страховом стаже без ограничений, Все отпуска по уходу за ребенком до полутора лет будут учитываться в страховом стаже без ограничений, сообщили в пресс-службе правительства.

"Необходимые для этого изменения внесены в порядок подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин ", — говорится в публикации.

Там отметили, что эта мера позволит увеличить размер пенсии родителей, у которых пять и более детей.

В правительстве пояснили, что до сих пор в страховой стаж включали время ухода за каждым ребенком, но не более шести лет суммарно. То есть учитывался уход только за четырьмя детьми.

Кроме того, в постановлении уточняется порядок подсчета страхового стажа при рождении сразу двух или более детей. Теперь периоды ухода за двойней, тройней и так далее будут суммироваться. Например, если родитель был в отпуске по уходу за близнецами до полутора лет, то в страховой стаж ему засчитают сразу три года.

Постановление подготовили во исполнение закона "О страховых пенсиях". Нормы разработали по поручению президента и приняли в конце прошлого года.

Как сообщали в Соцфонде в начале января, пенсии уже пересчитали для 400 тысяч многодетных матерей.