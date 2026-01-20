Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил расширить состав потребительской корзины - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/mironov-2068918396.html
Миронов предложил расширить состав потребительской корзины
Миронов предложил расширить состав потребительской корзины - РИА Новости, 20.01.2026
Миронов предложил расширить состав потребительской корзины
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить состав потребительской корзины за счет продовольственных и... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T01:07:00+03:00
2026-01-20T01:07:00+03:00
общество
сергей миронов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_d6551ab828f40e042e78b5b5a0a7c34c.jpg
https://ria.ru/20260114/mironov-2067705116.html
https://ria.ru/20251230/mironov-2065551460.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_10786a5cd1be5197cf2de927a135e8dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей миронов
Общество, Сергей Миронов
Миронов предложил расширить состав потребительской корзины

Миронов предложил добавить в потребительскую корзину покупку мобильных телефонов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить состав потребительской корзины за счет продовольственных и непродовольственных товаров, включив туда покупку мобильных телефонов, ноутбуков и расходы на юридические услуги.
Ранее Росстат обновил набор товаров потребительской корзины на 2026 год. Из списка исключили товары и услуги, которые утратили актуальность для широкого потребления, - стационарный телефон, услуги по замене элементов питания в наручных часах, дезинфицирующее средство, санитарно-гигиеническую маску, и добавили печень птицы, помаду, жидкие средства для стирки, компримированный природный газ, строительные блоки, курьерскую доставку.
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Миронов предложил создать фонд по выплате алиментов
14 января, 02:10
"В справедливой потребительской корзине нужно на треть увеличить нормативы потребления свежей рыбы, мяса, фруктов, овощей. Нужно учитывать расходы граждан на обеды на работе. А нормы потребления растительного масла, жиров, картофеля и хлебобулочных изделий сократить, потому что это питание нездоровое и в больших количествах вредно", - сообщил Миронов РИА Новости.
По его мнению, также крайне важно расширить непродовольственную часть корзины, добавив расходы на юридические услуги, покупку книг, компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов. "Ведь устаревший стационарный телефон из корзины убрали, а обычный смартфон добавлять не стали", - уточнил политик.
"Названия некоторых позиций упростили. Например, наименования одежды теперь приведены без детализации по типу ткани, а главное - в отдельную позицию для наблюдения выделен кефир. Почему раньше этого не было, сказать трудно. Но в целом появление кефира событие, прямо скажем, важное и эпохальное", – сказал Миронов.
Кроме того, лидер партии предложил к потребительской корзине привязать величину прожиточного минимума и установить ее на уровне 60 тысяч рублей.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Миронов предложил упростить присвоение звания "Ветеран труда"
30 декабря 2025, 04:15
 
ОбществоСергей Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала