Российские военные могут получить справку о доходах онлайн

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие могут воспользоваться сервисом для получения справки о доходах и суммах налога физического лица онлайн, сообщили в Минобороны РФ.

"В личном кабинете военнослужащего на сайте министерства обороны Российской Федерации реализован сервис для получения в онлайн-режиме справки о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий может заказать справку за текущий год и предыдущие пять в специальном разделе личного кабинета. Там же можно отслеживать статус обработки запроса, а готовая справка с электронной цифровой подписью автоматически поступает в раздел с финансовой информацией в личном кабинете в течение трех рабочих дней.