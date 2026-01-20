https://ria.ru/20260120/minoborony-2069116801.html
Российские военные могут получить справку о доходах онлайн
Российские военнослужащие могут воспользоваться сервисом для получения справки о доходах и суммах налога физического лица онлайн, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:08:00+03:00
россия
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Минобороны РФ: военнослужащие могут получить справку 2-НДФЛ онлайн
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие могут воспользоваться сервисом для получения справки о доходах и суммах налога физического лица онлайн, сообщили в Минобороны РФ.
"В личном кабинете военнослужащего на сайте министерства обороны Российской Федерации реализован сервис для получения в онлайн-режиме справки о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий может заказать справку за текущий год и предыдущие пять в специальном разделе личного кабинета. Там же можно отслеживать статус обработки запроса, а готовая справка с электронной цифровой подписью автоматически поступает в раздел с финансовой информацией в личном кабинете в течение трех рабочих дней.
"Сервисом, который был реализован специалистами Военно-социального центра министерства обороны Российской Федерации, уже воспользовались более 20 тысяч военнослужащих. Ранее для получения справки военнослужащему было необходимо запрашивать почтовое отправление или прибывать лично в воинскую часть", - добавили в МО РФ
