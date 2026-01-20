https://ria.ru/20260120/minekologii-2069063190.html
Специалисты Минэкологии Подмосковья не смогли попасть на пирс Киркорова
Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области не смогли пройти на огороженный и охраняемый земельный участок народного артиста... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:22:00+03:00
2026-01-20T15:22:00+03:00
2026-01-20T15:22:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
москва
филипп киркоров
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
москва
Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Филипп Киркоров, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Происшествия
РИА Новости: специалисты Минэкологии Подмосковья не попали на пирс Киркорова