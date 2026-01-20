Специалисты Минэкологии Подмосковья не смогли попасть на пирс Киркорова

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области не смогли пройти на огороженный и охраняемый земельный участок народного артиста России Филиппа Киркорова на берегу реки Москвы, сообщили РИА Новости в ведомстве.