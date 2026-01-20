Рейтинг@Mail.ru
Специалисты Минэкологии Подмосковья не смогли попасть на пирс Киркорова - РИА Новости, 20.01.2026
15:22 20.01.2026
Специалисты Минэкологии Подмосковья не смогли попасть на пирс Киркорова
московская область (подмосковье), россия, москва, филипп киркоров, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Филипп Киркоров, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Происшествия
Специалисты Минэкологии Подмосковья не смогли попасть на пирс Киркорова

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области не смогли пройти на огороженный и охраняемый земельный участок народного артиста России Филиппа Киркорова на берегу реки Москвы, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в СМИ появилась информация, что личный пирс Киркорова около его особняка в Красногорске может стать общественным по требованию министерства экологии Московской области.
"Специалистами минэкологии по обращению граждан проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом с целью проверки сведений, опубликованных в телеграм-каналах. Установлено, что земельный участок, через который осуществляется проход к акватории, огорожен и находится под охраной. Пройти на участок не предоставилось возможным. Данная информация направлена в управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям", - рассказали в пресс-службе министерства.
