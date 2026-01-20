Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" разгромил китайский клуб в товарищеском матче
Футбол
 
18:00 20.01.2026
"Локомотив" разгромил китайский клуб в товарищеском матче
"Локомотив" разгромил китайский клуб в товарищеском матче
Футболисты московского "Локомотива" обыграли китайский клуб "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче в рамках зимнего тренировочного сбора в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
футбол
спорт
оаэ
абу-даби
китай
лукас вера
владислав сарвели
егор погостнов
оаэ
абу-даби
китай
спорт, оаэ, абу-даби, китай, лукас вера, владислав сарвели, егор погостнов, ростов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, ОАЭ, Абу-Даби, Китай, Лукас Вера, Владислав Сарвели, Егор Погостнов, Ростов, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Локомотив" разгромил китайский клуб в товарищеском матче

"Локомотив" обыграл китайский клуб "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче

Футболисты "Локомотива"
Футболисты Локомотива - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Футболисты "Локомотива". Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Футболисты московского "Локомотива" обыграли китайский клуб "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче в рамках зимнего тренировочного сбора в ОАЭ.
Встреча в Абу-Даби закончилась со счетом 4:0. В составе "Локомотива" голами отметились Владислав Сарвели (38-я минута), Егор Погостнов (62), Лукас Вера (79) и Николай Комличенко (86).
Для Веры этот матч стал первым после подписания контракта с железнодорожниками в декабре 2025 года.
"Чэнду Жунчэн" является бронзовым призером завершившегося чемпионата Китая. "Локомотив" по итогам первой части чемпионата идет на третьей позиции в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
В следующем матче в рамках сбора московская команда 24 января встретится с "Ростовом", который ранее также нанес разгромное поражение "Чэнду Жунчэн" (3:0).
Болельщики Оренбурга - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Оренбург" разгромил узбекистанский "Сурхан" в товарищеском матче
19 января, 19:32
 
