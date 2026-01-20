"Локомотив" разгромил китайский клуб в товарищеском матче

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Футболисты московского "Локомотива" обыграли китайский клуб "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче в рамках зимнего тренировочного сбора в ОАЭ.

Для Веры этот матч стал первым после подписания контракта с железнодорожниками в декабре 2025 года.