"Локомотив" разгромил китайский клуб в товарищеском матче
"Локомотив" разгромил китайский клуб в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Локомотив" разгромил китайский клуб в товарищеском матче
Футболисты московского "Локомотива" обыграли китайский клуб "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче в рамках зимнего тренировочного сбора в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Локомотив" разгромил китайский клуб в товарищеском матче
"Локомотив" обыграл китайский клуб "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче