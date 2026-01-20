Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: число резидентов ОЭЗ Москвы выросло в 3,4 раза за почти 10 лет - РИА Новости, 20.01.2026
10:03 20.01.2026
Ликсутов: число резидентов ОЭЗ Москвы выросло в 3,4 раза за почти 10 лет
Ликсутов: число резидентов ОЭЗ Москвы выросло в 3,4 раза за почти 10 лет
Ликсутов: число резидентов ОЭЗ Москвы выросло в 3,4 раза за почти 10 лет

© Фото : пресс-служба ДИППТехнополис Москва
Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Технополис Москва
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Число резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" увеличилось в 3,4 раза с момента ее перехода во ведение столицы в сентябре 2016 года, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Столичная ОЭЗ перешла в управление города почти 10 лет назад. За это время правительство Москвы реализовало уникальные проекты по открытию современных производств, созданию промышленной инфраструктуры и присоединению новых площадок, а количество высокотехнологичных предприятий-резидентов увеличилось в 3,4 раза. Сейчас в ОЭЗ “Технополис Москва” насчитывается 128 таких компаний", — приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики слова Ликсутова.
К текущему времени в "Технополисе Москва" возвели более 2 миллионов квадратных метров высокотехнологичной промышленной и общественно-деловой инфраструктуры. Там располагаются более 240 предприятий, где создали свыше 30 тысяч рабочих мест.
Статус резидента освобождает компанию от уплаты налога на имущество, землю и транспорт на 10 лет, и налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25. Помимо этого, такие предприятия не платят таможенные пошлины и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны.
Ранее Ликсутов указывал, что резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" сэкономили на налогах и взносах 8,8 миллиарда рублей за девять месяцев 2025 года благодаря поддержке столицы.
 
