"Сильнейшее потрясение". Лавров рассказал, к чему готовиться миру
15:47 20.01.2026 (обновлено: 18:39 20.01.2026)
"Сильнейшее потрясение". Лавров рассказал, к чему готовиться миру
"Сильнейшее потрясение". Лавров рассказал, к чему готовиться миру
"Сильнейшее потрясение". Лавров рассказал, к чему готовиться миру
Переговоры по Украине, отношения с Западом и проблемы соседей — министр иностранных дел России подвел дипломатические итоги ушедшего года. О самых важных... РИА Новости, 20.01.2026
россия
москва
сша
сергей лавров
дональд трамп
евросоюз
евразийский экономический союз
украинская православная церковь
россия
москва
сша
россия, москва, сша, сергей лавров, дональд трамп, евросоюз, евразийский экономический союз, украинская православная церковь
Россия, Москва, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Евросоюз, Евразийский экономический союз, Украинская православная церковь
"Сильнейшее потрясение". Лавров рассказал, к чему готовиться миру

Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам 2025 года

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Переговоры по Украине, отношения с Западом и проблемы соседей — министр иностранных дел России подвел дипломатические итоги ушедшего года. О самых важных вопросах международной повестки — в материале РИА Новости.

Кризисная дипломатия

Для урегулирования украинского кризиса со стороны Москвы никогда не было недостатка доброй воли. Ни в 2014-м, ни в 2022-м. Но каждый раз Запад пытался сорвать договоренности, подчеркнул Лавров.
«

"Европа первый раз профукала, извините за грубое слово, свой шанс в феврале 2014 года, когда не смогла заставить оппозицию выполнить условия договора, гарантированного Европой", — сказал он.

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлажки Украины и России
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки Украины и России
«

"Европа просмотрела свои возможности и в декабре 2021 года. А потом в апреле 2022-го, когда по предложению Украины были согласованы параметры урегулирования на переговорах в Стамбуле, Европа никоим образом не противодействовала (экс-премьеру Британии. — Прим. ред.) Борису Джонсону, который запретил (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому эти договоренности подписывать. Вот и все", — добавил министр.

Кремль же и сейчас привержен дипломатическому пути. Однако пока единственная западная страна, осознающая необходимость обратиться к первопричинам конфликта, — США. ЕС же все еще намерен повлиять на позицию Вашингтона.
«

"Зеленский и Европа истерично пытаются навязать США идею о перемирии на Украине", — сказал министр.

Москва не позволит ВСУ перевооружиться, "перевести дух и наброситься на Россию". При этом европейцы говорят о гарантиях безопасности лишь для нацистского киевского режима.
"Но позволить в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Российскую Федерацию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев, конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем", — подчеркнул Лавров.
От Запада по-прежнему нет никаких заявлений о том, как должна быть устроена жизнь на территории, которая останется под украинским контролем после заключения мирного соглашения. Ни слова о правах русскоязычных, об отмене запретов на русский язык и деятельность канонической Украинской православной церкви.
«

"Эти гарантии предусмотрены для нынешнего киевского нацистского режима. Не надо об этом забывать. Никто не говорит о том, как должна быть устроена жизнь на той территории, которая останется под украинским контролем: ни слова о восстановлении прав русскоязычных русских, ни слова о снятии запрета на использование русского языка во всех сферах жизни, снятии запрета на деятельность Украинской канонической православной церкви. Вообще ничего нет", — сказал Лавров.

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Предложения, нацеленные на сохранение режима Зеленского, Лавров назвал абсолютно неприемлемыми. В то же время сейчас у Киева очень большие проблемы не только на линии фронта, но и в политике.

Трамп и мир

Разумеется, глава МИД коснулся и других аспектов внешней политики США.
«

"Дональд Трамп <...> сказал, что его не интересует международное право и все нормы поведения на международной арене определяются его собственной моралью. Это интересное высказывание", — отметил он.

Но Запад и так давно противопоставляет международному праву собственную концепцию "миропорядка, основанного на правилах".
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
"Только правила пишет не коллективный Запад, а один его представитель. И для Европы, конечно, это сильнейшее потрясение", — уточнил министр.
Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро он считает "грубым вооруженным вторжением": десятки погибших и раненых.
«

"Мы заинтересованы в том, чтобы содействовать разрядке напряженности на всех направлениях, которые сейчас обострились и которые я перечислил. <...> Особенно отмечу иранскую ситуацию", — добавил Лавров.

Россия получила от США приглашение вступить в Совет мира по Газе, изучает его. В целом, с точки зрения главы МИД, урегулировать палестино-израильский конфликт можно только посредством создания независимого палестинского государства.
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа
"Этот критерий в полной мере сохраняет свою актуальность и в свете нынешней нашумевшей инициативы президента Трампа о создании Совета мира", — заключил министр.

Наследие колониализма

Внутри западного общества накапливаются кризисные тенденции. Очевидный пример — притязания США на Гренландию. Дискуссии вокруг арктического острова — наследие колониальной эпохи.
"Гренландия — это не естественная часть Дании, правда ведь? Она не была ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании. Это колониальное завоевание. То, что там жители сейчас привыкли и им комфортно, это другой вопрос", — пояснил Лавров.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия
И сравнил Гренландию с Крымом, когда там провели референдум после антиконституционного госпереворота в Киеве. При этом в Дании никаких переворотов не было.
«

"Поставьте на место гренландского народа народ Крыма, и вам многое станет, наверное, понятным. Причем в Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного госпереворота, когда пришедшие к власти путчисты объявили войну против русского языка и послали боевиков штурмовать Верховный Совет Крыма, а в Гренландии никто никаких переворотов не устраивал", — заявил Лавров.

Чем все это закончится — непонятно. Москва внимательно следит за ситуацией. А в Вашингтоне, уверен глава МИД, прекрасно знают об отсутствии видов на Гренландию и у Москвы, и у Пекина.

Западная трясина ненависти

Евро-атлантическая концепция безопасности и сотрудничества себя дискредитировала, полагает министр. Однако на Западе продолжают обсуждать формирование новых структур с участием Украины, но без США.
"НАТО, ОБСЕ — это евро-атлантические структуры, и как таковые они испытывают на себе глубочайший кризис этой самой НАТО, в которой сейчас идут разговоры вплоть до того, не пора ли ее закрывать, потому что одна страна НАТО собирается нападать на другую страну НАТО", — сказал Лавров.
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
"То есть опять дискуссии о том, чтобы создавать какую-то конструкцию против Российской Федерации", — уточнил Лавров.
При этом, добавил министр, многие западные политики жалеют, что не отреагировали на речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007-м. Его слова восприняли как очередную жесткую риторику, хотя это не так. И не прислушались к тому, что он сказал.
«

"Запад даже не отреагировал на Мюнхенскую речь президента Путина в 2007 году, о чем сейчас многие серьезные политики жалеют. Жалеют о том, что не прислушались, не услышали и приняли это как очередную риторику. На самом деле это не так. И Россия, как гласит наша новая современная внешнеполитическая концепция, — страна-цивилизация. Мы не будем отказываться от своих корней, мы не имеем на это права, мы чтим память предков и чтим те заветы, которые предки нам оставили", — заявил Лавров.

Россия готова работать со всеми, кто отвечает взаимностью, и расположена к тому, чтобы договариваться по-честному, на равноправной основе, без шантажа и давления, подчеркнул глава МИД.
Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия — европейская страна, с которой нужно разговаривать, министр прокомментировал с иронией: "Осенило". И предложил желающим диалога с Москвой не выступать с речами, а "просто позвонить".
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Но с нынешними лидерами Европы договориться о чем бы то ни было нереально: в ненависти к России они загнали себя слишком глубоко.

Соседское предупреждение

Также Лавров прокомментировал европейские устремления Армении.
«

"Очевидно, <...> что невозможно переходить на стандарты ЕС, оставаясь членом ЕАЭС. Это и вице-премьер России Алексей Оверчук разъяснял в контактах с армянским коллегой — это просто технически невозможно", — напомнил он.

Выбор "движения в сторону ЕС" — волеизъявление и право армянского народа, однако ВВП Армении в ЕАЭС вырос более чем в два раза. В том числе за счет доступа на рынки участников союза, прежде всего России. А сближение с ЕС всегда имеет последствия, так как Европа генерирует идеи об угрозах, исходящих от Москвы.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкОбщее фотографирование лидеров стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве
Общее фотографирование лидеров стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Общее фотографирование лидеров стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве
"На такую работу выделяются деньги: недавно Армении был предоставлен транш в размере 15 миллионов евро. И я не сомневаюсь, что брюссельская бюрократия отработает каждый цент из этого транша. <…> Еще раз хочу подчеркнуть: выбирать, безусловно, должен армянский народ и армянское руководство, но совместить участие и там и тут — исключено", — добавил министр.
Затронул он и молдавскую евроинтеграцию. "Что касается Молдавии, то ее курс на сближение с Евросоюзом, а я бы сказал — на поглощение Евросоюзом, потому что все громче звучат голоса, что воссоединение или присоединение к Румынии станет самым коротким путем для членства в Европейском союзе. Конечно, этот курс разрушает молдавскую государственность, и создается впечатление, что Евросоюз в этом заинтересован", — заявил он.
По словам Лаврова, Москва хочет нормализовать отношения с Кишиневом, но Брюссель препятствует этому. Результат — экономический крах.
«

"Уровень бедности зашкаливает, доля людей с низкими доходами — почти две трети в Молдавии", — отметил министр.

Внешний долг — 12 миллиардов долларов при населении в 2,4 миллиона человек. "Катастрофические цифры" с точки зрения перспектив экономического и социального развития, подчеркнул Лавров.
 
РоссияМоскваСШАСергей ЛавровДональд ТрампЕвросоюзЕвразийский экономический союзУкраинская православная церковь
 
 
