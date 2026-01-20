"Сильнейшее потрясение". Лавров рассказал, к чему готовиться миру

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Архивное фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Переговоры по Украине, отношения с Западом и проблемы соседей — министр иностранных дел России подвел дипломатические итоги ушедшего года. О самых важных вопросах международной повестки — в материале РИА Новости.

Кризисная дипломатия

Для урегулирования украинского кризиса со стороны Москвы никогда не было недостатка доброй воли. Ни в 2014-м, ни в 2022-м. Но каждый раз Запад пытался сорвать договоренности, подчеркнул Лавров.

« "Европа первый раз профукала, извините за грубое слово, свой шанс в феврале 2014 года, когда не смогла заставить оппозицию выполнить условия договора, гарантированного Европой", — сказал он.

« "Европа просмотрела свои возможности и в декабре 2021 года. А потом в апреле 2022-го, когда по предложению Украины были согласованы параметры урегулирования на переговорах в Стамбуле, Европа никоим образом не противодействовала (экс-премьеру Британии. — Прим. ред.) Борису Джонсону, который запретил (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому эти договоренности подписывать. Вот и все", — добавил министр.

Кремль же и сейчас привержен дипломатическому пути. Однако пока единственная западная страна, осознающая необходимость обратиться к первопричинам конфликта, — США. ЕС же все еще намерен повлиять на позицию Вашингтона.

« "Зеленский и Европа истерично пытаются навязать США идею о перемирии на Украине", — сказал министр.

Москва не позволит ВСУ перевооружиться, "перевести дух и наброситься на Россию". При этом европейцы говорят о гарантиях безопасности лишь для нацистского киевского режима.

"Но позволить в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Российскую Федерацию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев, конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем", — подчеркнул Лавров.

От Запада по-прежнему нет никаких заявлений о том, как должна быть устроена жизнь на территории, которая останется под украинским контролем после заключения мирного соглашения. Ни слова о правах русскоязычных, об отмене запретов на русский язык и деятельность канонической Украинской православной церкви.

« "Эти гарантии предусмотрены для нынешнего киевского нацистского режима. Не надо об этом забывать. Никто не говорит о том, как должна быть устроена жизнь на той территории, которая останется под украинским контролем: ни слова о восстановлении прав русскоязычных русских, ни слова о снятии запрета на использование русского языка во всех сферах жизни, снятии запрета на деятельность Украинской канонической православной церкви. Вообще ничего нет", — сказал Лавров.

© Фото : СБУ Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре © Фото : СБУ Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре

Предложения, нацеленные на сохранение режима Зеленского, Лавров назвал абсолютно неприемлемыми. В то же время сейчас у Киева очень большие проблемы не только на линии фронта, но и в политике.

Трамп и мир

Разумеется, глава МИД коснулся и других аспектов внешней политики США.

« "Дональд Трамп <...> сказал, что его не интересует международное право и все нормы поведения на международной арене определяются его собственной моралью. Это интересное высказывание", — отметил он.

Но Запад и так давно противопоставляет международному праву собственную концепцию "миропорядка, основанного на правилах".

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп

"Только правила пишет не коллективный Запад, а один его представитель. И для Европы, конечно, это сильнейшее потрясение", — уточнил министр.

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро он считает "грубым вооруженным вторжением": десятки погибших и раненых.

« "Мы заинтересованы в том, чтобы содействовать разрядке напряженности на всех направлениях, которые сейчас обострились и которые я перечислил. <...> Особенно отмечу иранскую ситуацию", — добавил Лавров.

Россия получила от США приглашение вступить в Совет мира по Газе, изучает его. В целом, с точки зрения главы МИД, урегулировать палестино-израильский конфликт можно только посредством создания независимого палестинского государства.

© AP Photo / Leo Correa Разрушенные здания в секторе Газа © AP Photo / Leo Correa Разрушенные здания в секторе Газа

"Этот критерий в полной мере сохраняет свою актуальность и в свете нынешней нашумевшей инициативы президента Трампа о создании Совета мира", — заключил министр.

Наследие колониализма

Внутри западного общества накапливаются кризисные тенденции. Очевидный пример — притязания США на Гренландию. Дискуссии вокруг арктического острова — наследие колониальной эпохи.

"Гренландия — это не естественная часть Дании, правда ведь? Она не была ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании. Это колониальное завоевание. То, что там жители сейчас привыкли и им комфортно, это другой вопрос", — пояснил Лавров.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Нуук, Гренландия © AP Photo / Evgeniy Maloletka Нуук, Гренландия

И сравнил Гренландию с Крымом, когда там провели референдум после антиконституционного госпереворота в Киеве. При этом в Дании никаких переворотов не было.

« "Поставьте на место гренландского народа народ Крыма, и вам многое станет, наверное, понятным. Причем в Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного госпереворота, когда пришедшие к власти путчисты объявили войну против русского языка и послали боевиков штурмовать Верховный Совет Крыма, а в Гренландии никто никаких переворотов не устраивал", — заявил Лавров.

Чем все это закончится — непонятно. Москва внимательно следит за ситуацией. А в Вашингтоне, уверен глава МИД, прекрасно знают об отсутствии видов на Гренландию и у Москвы, и у Пекина.

Западная трясина ненависти

Евро-атлантическая концепция безопасности и сотрудничества себя дискредитировала, полагает министр. Однако на Западе продолжают обсуждать формирование новых структур с участием Украины, но без США.

"НАТО, ОБСЕ — это евро-атлантические структуры, и как таковые они испытывают на себе глубочайший кризис этой самой НАТО, в которой сейчас идут разговоры вплоть до того, не пора ли ее закрывать, потому что одна страна НАТО собирается нападать на другую страну НАТО", — сказал Лавров.

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе © AP Photo / Virginia Mayo Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе

"То есть опять дискуссии о том, чтобы создавать какую-то конструкцию против Российской Федерации", — уточнил Лавров.

При этом, добавил министр, многие западные политики жалеют, что не отреагировали на речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007-м. Его слова восприняли как очередную жесткую риторику, хотя это не так. И не прислушались к тому, что он сказал.

« "Запад даже не отреагировал на Мюнхенскую речь президента Путина в 2007 году, о чем сейчас многие серьезные политики жалеют. Жалеют о том, что не прислушались, не услышали и приняли это как очередную риторику. На самом деле это не так. И Россия, как гласит наша новая современная внешнеполитическая концепция, — страна-цивилизация. Мы не будем отказываться от своих корней, мы не имеем на это права, мы чтим память предков и чтим те заветы, которые предки нам оставили", — заявил Лавров.

Россия готова работать со всеми, кто отвечает взаимностью, и расположена к тому, чтобы договариваться по-честному, на равноправной основе, без шантажа и давления, подчеркнул глава МИД.

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия — европейская страна, с которой нужно разговаривать, министр прокомментировал с иронией: "Осенило". И предложил желающим диалога с Москвой не выступать с речами, а "просто позвонить".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Канцлер Германии Фридрих Мерц © AP Photo / Ebrahim Noroozi Канцлер Германии Фридрих Мерц

Но с нынешними лидерами Европы договориться о чем бы то ни было нереально: в ненависти к России они загнали себя слишком глубоко.

Соседское предупреждение

Также Лавров прокомментировал европейские устремления Армении.

« "Очевидно, <...> что невозможно переходить на стандарты ЕС, оставаясь членом ЕАЭС. Это и вице-премьер России Алексей Оверчук разъяснял в контактах с армянским коллегой — это просто технически невозможно", — напомнил он.

Выбор "движения в сторону ЕС" — волеизъявление и право армянского народа, однако ВВП Армении в ЕАЭС вырос более чем в два раза. В том числе за счет доступа на рынки участников союза, прежде всего России. А сближение с ЕС всегда имеет последствия, так как Европа генерирует идеи об угрозах, исходящих от Москвы.

"На такую работу выделяются деньги: недавно Армении был предоставлен транш в размере 15 миллионов евро. И я не сомневаюсь, что брюссельская бюрократия отработает каждый цент из этого транша. <…> Еще раз хочу подчеркнуть: выбирать, безусловно, должен армянский народ и армянское руководство, но совместить участие и там и тут — исключено", — добавил министр.

Затронул он и молдавскую евроинтеграцию. "Что касается Молдавии, то ее курс на сближение с Евросоюзом, а я бы сказал — на поглощение Евросоюзом, потому что все громче звучат голоса, что воссоединение или присоединение к Румынии станет самым коротким путем для членства в Европейском союзе. Конечно, этот курс разрушает молдавскую государственность, и создается впечатление, что Евросоюз в этом заинтересован", — заявил он.

По словам Лаврова, Москва хочет нормализовать отношения с Кишиневом, но Брюссель препятствует этому. Результат — экономический крах.

« "Уровень бедности зашкаливает, доля людей с низкими доходами — почти две трети в Молдавии", — отметил министр.