Рейтинг@Mail.ru
Пресс-конференция Лаврова длилась более трех часов - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069046808.html
Пресс-конференция Лаврова длилась более трех часов
Пресс-конференция Лаврова длилась более трех часов - РИА Новости, 20.01.2026
Пресс-конференция Лаврова длилась более трех часов
Пресс-конференция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году длилась более 3 часов, передает... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:43:00+03:00
2026-01-20T14:43:00+03:00
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
сергей лавров
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068979251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e996bb3610bf101af7b31c6a27e978c8.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068974366.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068979251_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_debe1fe580004c2e323d6805bdddc7a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, сергей лавров, политика
Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Сергей Лавров, Политика
Пресс-конференция Лаврова длилась более трех часов

Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года длилась более трех часов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-конференция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году длилась более 3 часов, передает корреспондент РИА Новости.
Глава российского внешнеполитического ведомства общался с российскими и иностранными журналистами в течении 3 часов 5 минут.
Пресс-конференция Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров предупредил Запад о последствиях давления на Россию
Вчера, 11:08
 
Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 годаСергей ЛавровПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала