Рейтинг@Mail.ru
Лавров удивлен, что Лондон говорит от имени Евросоюза - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069043856.html
Лавров удивлен, что Лондон говорит от имени Евросоюза
Лавров удивлен, что Лондон говорит от имени Евросоюза - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров удивлен, что Лондон говорит от имени Евросоюза
Лондон все чаще начал говорить от имени ЕС, может, они уже подали заявление о вступлении обратно в союз, иронично отметил глава МИД России Сергей Лавров,... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:37:00+03:00
2026-01-20T14:37:00+03:00
в мире
украина
россия
лондон
сергей лавров
кир стармер
евросоюз
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260113/voyska-2067414919.html
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068974366.html
украина
россия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, лондон, сергей лавров, кир стармер, евросоюз, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Украина, Россия, Лондон, Сергей Лавров, Кир Стармер, Евросоюз, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров удивлен, что Лондон говорит от имени Евросоюза

Лавров спросил, подал ли Лондон заявление вступить обратно в Евросоюз

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : МИД России
Сергей Лавров
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Лондон все чаще начал говорить от имени ЕС, может, они уже подали заявление о вступлении обратно в союз, иронично отметил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, готова ли Россия дать европейцами играть свою роль на Украине.
"Лондон, который, кстати, все больше и больше выступает от имени Европейского союза. Я даже не знаю, может, они заявление подали с просьбой принять их обратно?" - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Все рушится". Европа нашла способ спасти Украину
13 января, 08:00
Глава российского МИД подчеркнул, что образовалась четверка европейских лидеров, среди которых также премьер Британии Кир Стармер, не заинтересованных в разрешении украинского конфликта. Они выступают за перемирие с юридическими гарантиями безопасности Украины, преследуя цель сохранить нацистский режим у власти на Украине.
"Как выглядит это сейчас, и как это есть на самом деле: это гарантии сохранения нынешнего нацистского режима, на той части территории Украины, которая будет сохранена за этим режимом", - добавил он.
Пресс-конференция Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров предупредил Запад о последствиях давления на Россию
Вчера, 11:08
 
В миреУкраинаРоссияЛондонСергей ЛавровКир СтармерЕвросоюзПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала