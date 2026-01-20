МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Лондон все чаще начал говорить от имени ЕС, может, они уже подали заявление о вступлении обратно в союз, иронично отметил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, готова ли Россия дать европейцами играть свою роль на Украине.

"Лондон, который, кстати, все больше и больше выступает от имени Европейского союза. Я даже не знаю, может, они заявление подали с просьбой принять их обратно?" - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Глава российского МИД подчеркнул, что образовалась четверка европейских лидеров, среди которых также премьер Британии Кир Стармер , не заинтересованных в разрешении украинского конфликта. Они выступают за перемирие с юридическими гарантиями безопасности Украины , преследуя цель сохранить нацистский режим у власти на Украине.