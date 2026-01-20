https://ria.ru/20260120/lavrov-2069043856.html
Лавров удивлен, что Лондон говорит от имени Евросоюза
Лавров удивлен, что Лондон говорит от имени Евросоюза - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров удивлен, что Лондон говорит от имени Евросоюза
Лондон все чаще начал говорить от имени ЕС, может, они уже подали заявление о вступлении обратно в союз, иронично отметил глава МИД России Сергей Лавров,... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:37:00+03:00
2026-01-20T14:37:00+03:00
2026-01-20T14:37:00+03:00
в мире
украина
россия
лондон
сергей лавров
кир стармер
евросоюз
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260113/voyska-2067414919.html
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068974366.html
украина
россия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, лондон, сергей лавров, кир стармер, евросоюз, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Украина, Россия, Лондон, Сергей Лавров, Кир Стармер, Евросоюз, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров удивлен, что Лондон говорит от имени Евросоюза
Лавров спросил, подал ли Лондон заявление вступить обратно в Евросоюз
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Лондон все чаще начал говорить от имени ЕС, может, они уже подали заявление о вступлении обратно в союз, иронично отметил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, готова ли Россия дать европейцами играть свою роль на Украине.
"Лондон, который, кстати, все больше и больше выступает от имени Европейского союза. Я даже не знаю, может, они заявление подали с просьбой принять их обратно?" - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Глава российского МИД подчеркнул, что образовалась четверка европейских лидеров, среди которых также премьер Британии Кир Стармер
, не заинтересованных в разрешении украинского конфликта. Они выступают за перемирие с юридическими гарантиями безопасности Украины
, преследуя цель сохранить нацистский режим у власти на Украине.
"Как выглядит это сейчас, и как это есть на самом деле: это гарантии сохранения нынешнего нацистского режима, на той части территории Украины, которая будет сохранена за этим режимом", - добавил он.