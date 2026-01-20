https://ria.ru/20260120/lavrov-2069037973.html
Лавров прокомментировал планы Японии по развертыванию ракет вблизи Тайваня
Лавров прокомментировал планы Японии по развертыванию ракет вблизи Тайваня - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров прокомментировал планы Японии по развертыванию ракет вблизи Тайваня
План Японии по развертыванию ракет средней дальности вблизи китайского Тайваня - это не миролюбивый шаг, как раз наоборот, заявил министр иностранных дел РФ
в мире
япония
тайвань
россия
сергей лавров
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
япония
тайвань
россия
В мире, Япония, Тайвань, Россия, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров прокомментировал планы Японии по развертыванию ракет вблизи Тайваня
Лавров назвал план Японии по развертыванию ракет вблизи Тайваня немиролюбивым