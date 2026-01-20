Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал планы Японии по развертыванию ракет вблизи Тайваня - РИА Новости, 20.01.2026
14:17 20.01.2026
Лавров прокомментировал планы Японии по развертыванию ракет вблизи Тайваня
в мире
япония
тайвань
россия
сергей лавров
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
япония
тайвань
россия
в мире, япония, тайвань, россия, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Япония, Тайвань, Россия, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров прокомментировал планы Японии по развертыванию ракет вблизи Тайваня

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. План Японии по развертыванию ракет средней дальности вблизи китайского Тайваня - это не миролюбивый шаг, как раз наоборот, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В ноябре прошлого года министр обороны Японии господин (Синдзиро - ред.) Коидзуми озвучил планы развертывания ракет средней дальности на острове Йонагуни вблизи китайского Тайваня. Это тоже, наверное, не самый миролюбивый шаг. Как раз наоборот", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
В Японии открыто говорят о пересмотре внеядерного статуса, заявил Лавров
В миреЯпонияТайваньРоссияСергей ЛавровПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
