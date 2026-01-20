Лавров заявил о кризисе в НАТО и ЕС

"Повторю, НАТО в глубочайшем кризисе, Евросоюз в глубочайшем кризисе, ОБСЕ дышит на ладан. Так что я думаю, что все эти замыслы обречены на провал. Те, кто подальновиднее, пускай подключаются к нашим усилиям вместе с белорусскими друзьями продвигать хартию многообразия и многополярности в 21 веке", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.