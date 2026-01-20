https://ria.ru/20260120/lavrov-2069036494.html
Лавров заявил о кризисе в НАТО и ЕС
Лавров заявил о кризисе в НАТО и ЕС - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров заявил о кризисе в НАТО и ЕС
НАТО и ЕС находятся в глубочайшем кризисе, а ОБСЕ дышит на ладан, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:12:00+03:00
2026-01-20T14:12:00+03:00
2026-01-20T14:22:00+03:00
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
нато
обсе
евросоюз
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068985212.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, нато, обсе, евросоюз, сергей лавров
Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, НАТО, ОБСЕ, Евросоюз, Сергей Лавров
Лавров заявил о кризисе в НАТО и ЕС
Лавров: НАТО и ЕС находятся в глубочайшем кризисе
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. НАТО и ЕС находятся в глубочайшем кризисе, а ОБСЕ дышит на ладан, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Повторю, НАТО в глубочайшем кризисе, Евросоюз в глубочайшем кризисе, ОБСЕ дышит на ладан. Так что я думаю, что все эти замыслы обречены на провал. Те, кто подальновиднее, пускай подключаются к нашим усилиям вместе с белорусскими друзьями продвигать хартию многообразия и многополярности в 21 веке", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.