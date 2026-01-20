Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал антироссийские заявления Прибалтийских стран
14:11 20.01.2026 (обновлено: 14:13 20.01.2026)
Лавров прокомментировал антироссийские заявления Прибалтийских стран
Лавров прокомментировал антироссийские заявления Прибалтийских стран
В громких антироссийских заявлениях лидеров прибалтийских стран звучит колоссальное непонятное чувство собственного величия, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:11:00+03:00
2026-01-20T14:13:00+03:00
в мире
россия
прибалтика
сергей лавров
нато
евросоюз
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
РИА Новости
в мире, россия, прибалтика, сергей лавров, нато, евросоюз, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Лавров прокомментировал антироссийские заявления Прибалтийских стран

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В громких антироссийских заявлениях лидеров прибалтийских стран звучит колоссальное непонятное чувство собственного величия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с русофобией в Прибалтике.
"За последнюю пару-тройку лет в Евросоюзе, в НАТО нагнеталась русофобия, причем воинственная русофобия с призывами готовиться к войне против России, то в первых рядах, наряду с теми же немцами, были конечно же и прибалты, включая их руководство. То, какие в наш адрес инвективы адресовались, Вы знаете о всех этих заявлениях президентов, премьеров, министров иностранных дел, министров обороны. Колоссальное непонятное чувство собственного величия в этих заявлениях сквозит", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
При этом министр подчеркнул, что при вступлении прибалтийских стран в ЕС, они абсолютно не соответствовали экономическим критериям Евросоюза, однако, как объясняли это тогда в ЕС, присоединение этих стран произошло скорее "по политическим соображениям".
"После того, как им дали независимость еще в 1989 году прошлого века, они вроде бы продолжают испытывать на себе фобии в отношении Российской Федерации. И постоянно боятся, что вы снова на них нападете, так нам говорили. Поэтому мы вот сейчас примем их в Евросоюз и в НАТО, и успокоятся", - рассказал министр о логике европейских властей.
Однако, по словам, Лаврова прибалтийские страны не только не успокоились, они стали "пытаться играть первую скрипку в нагнетании русофобских страстей" как в ЕС, так и в НАТО.
Пресс-конференция Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Заголовок открываемого материала