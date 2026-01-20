Рейтинг@Mail.ru
Нельзя перейти на стандарты ЕС, оставаясь в ЕАЭС, заявил Лавров
14:02 20.01.2026
Нельзя перейти на стандарты ЕС, оставаясь в ЕАЭС, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Армении, заявил, что невозможно переходить на стандарты ЕС, оставаясь членом ЕАЭС. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
россия
армения
ереван
сергей лавров
арарат мирзоян
никол пашинян
евросоюз
россия
армения
ереван
в мире, россия, армения, ереван, сергей лавров, арарат мирзоян, никол пашинян, евросоюз, евразийский экономический союз, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Россия, Армения, Ереван, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Никол Пашинян, Евросоюз, Евразийский экономический союз, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Армении, заявил, что невозможно переходить на стандарты ЕС, оставаясь членом ЕАЭС.
"Я не раз обсуждал тему взаимоотношения членства в ЕС и ЕАЭС. Обсуждал и с моим коллегой Араратом Мирзояном, и с премьер-министром Николом Пашиняном, когда посещал Ереван. Но очевидно для любого, кто знаком с принципами функционирования ЕАЭС и ЕС, что невозможно переходить на стандарты ЕС, оставаясь членом ЕАЭС", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Министр отметил, что этот принцип не раз разъяснял и российский вице-премьер Алексей Оверчук в контактах со своим армянским коллегой.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Россия с сожалением наблюдает за ситуацией вокруг ААЦ, заявил Лавров
