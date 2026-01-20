Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров призвал народ Армении серьезно задуматься после слов главы евродипломатии Каи Каллас о молдавском сценарии на предстоящих в июне парламентских выборах.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Армения просила Евросоюз оказать помощь в борьбе с иностранным влиянием по аналогии с Молдавией . По ее словам, в Армении приближаются выборы, и будут обсуждены вопросы оказания помощи.

"Если Кая Каллас откровенно признается, что в ходе предстоящих выборов в Армении будет применен молдавский сценарий, то на месте армянского общества я бы серьезно над этим задумался", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Как отметил Лавров , молдавский сценарий заключается в грубейших подтасовках на участках для голосования диаспор в Европе , без которых действующая глава Молдавии Майя Санду потерпела бы поражение.

"Недавно был транш Армении предоставлен в 15 миллионов евро, и я не сомневаюсь, что брюссельская бюрократия будет заставлять армянских наших друзей отрабатывать каждый цент из этого пятнадцатимиллионного транша", - подчеркнул министр.