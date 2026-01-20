https://ria.ru/20260120/lavrov-2069029185.html
Лавров призвал армянский народ серьезно задуматься после слов Каллас
Лавров призвал армянский народ серьезно задуматься после слов Каллас - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров призвал армянский народ серьезно задуматься после слов Каллас
Глава МИД России Сергей Лавров призвал народ Армении серьезно задуматься после слов главы евродипломатии Каи Каллас о молдавском сценарии на предстоящих в июне... РИА Новости, 20.01.2026
Лавров призвал армянский народ серьезно задуматься после слов Каллас
Лавров призвал Армению задуматься после слов Каллас о молдавском сценарии
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров призвал народ Армении серьезно задуматься после слов главы евродипломатии Каи Каллас о молдавском сценарии на предстоящих в июне парламентских выборах.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас
заявила, что Армения
просила Евросоюз оказать помощь в борьбе с иностранным влиянием по аналогии с Молдавией
. По ее словам, в Армении приближаются выборы, и будут обсуждены вопросы оказания помощи.
"Если Кая Каллас откровенно признается, что в ходе предстоящих выборов в Армении будет применен молдавский сценарий, то на месте армянского общества я бы серьезно над этим задумался", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Как отметил Лавров
, молдавский сценарий заключается в грубейших подтасовках на участках для голосования диаспор в Европе
, без которых действующая глава Молдавии Майя Санду
потерпела бы поражение.
"Недавно был транш Армении предоставлен в 15 миллионов евро, и я не сомневаюсь, что брюссельская бюрократия будет заставлять армянских наших друзей отрабатывать каждый цент из этого пятнадцатимиллионного транша", - подчеркнул министр.
Второго декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз выделит Армении 15 миллионов евро "на устойчивый мир и более устойчивую Армению". По ее словам, эти средства пойдут на различные инициативы, включая обучение разминированию и оборудование, а также меры по укреплению доверия в регионе, "выявление, анализ и реагирование на иностранное вмешательство". В совместном заявлении по итогам встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна
с руководством Евросоюза отмечается, что ЕС подтверждает поддержку "усилиям Армении по противодействию гибридным угрозам".