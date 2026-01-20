https://ria.ru/20260120/lavrov-2069021532.html
Лавров отметил рекордные показатели безвизовых поездок между Россией и КНР
20.01.2026
Лавров отметил рекордные показатели безвизовых поездок между Россией и КНР
Показатели поездок между Россией и Китаем после введение безвизового режима уже достигли рекордных отметок, эта тенденция будет продолжаться, заявил министр... РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Показатели поездок между Россией и Китаем после введение безвизового режима уже достигли рекордных отметок, эта тенденция будет продолжаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Контактам в сфере культуры, да и в любых других областях, будет способствовать действующий сейчас на взаимной основе безвизовый режим. Уже показатели соответствующих поездок достигли рекордных отметок, и думаю, эта тенденция будет продолжаться", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
МИД КНР 2 сентября 2025 года объявил, что Китай
с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.
Первого декабря прошлого года президент России Владимир Путин
подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.