Лавров отметил рекордные показатели безвизовых поездок между Россией и КНР

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Показатели поездок между Россией и Китаем после введение безвизового режима уже достигли рекордных отметок, эта тенденция будет продолжаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Контактам в сфере культуры, да и в любых других областях, будет способствовать действующий сейчас на взаимной основе безвизовый режим. Уже показатели соответствующих поездок достигли рекордных отметок, и думаю, эта тенденция будет продолжаться", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.