С нынешними европейскими лидерами договориться не получится, заявил Лавров
С нынешними европейскими лидерами договориться не получится, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
С нынешними европейскими лидерами договориться не получится, заявил Лавров
Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
россия
европа
сергей лавров
россия
европа
С нынешними европейскими лидерами договориться не получится, заявил Лавров
Лавров: с нынешними европейскими лидерами договориться не получится