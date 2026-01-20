https://ria.ru/20260120/lavrov-2069009555.html
Лавров считает, что Британию не следует называть великой
Лавров считает, что Британию не следует называть великой - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров считает, что Британию не следует называть великой
Британию следует называть именно Британией, это единственная страна в мире, которая сама себя называет себя великой, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:00:00+03:00
2026-01-20T13:00:00+03:00
2026-01-20T13:21:00+03:00
в мире
россия
великобритания
сергей лавров
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20250413/britaniya-2011055816.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров считает, что Британию не следует называть великой
Лавров: Британия является единственной страной, называющей себя великой