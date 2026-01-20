Рейтинг@Mail.ru
12:49 20.01.2026
Лавров оценил экономические показатели Молдавии
Глава МИД России Сергей Лавров назвал катастрофическими экономические показатели Молдавии. РИА Новости, 20.01.2026
в мире, молдавия, россия, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Молдавия, Россия, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал катастрофическими экономические показатели Молдавии.
"Внешний долг Молдавии, если я правильно помню, почти 12 миллиардов долларов, а население - 2,4 миллиона. Это катастрофические цифры на душу населения с точки зрения перспектив экономического и социального развития. Уровень бедности зашкаливает, доля людей с низкими доходами - почти две трети в Молдавии", - заявил он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Лавров выразил надежду, что в Молдавии есть политические силы, которые понимают то, что происходит и опираются на мнение большинства молдавского народа.
"Не зря, как я уже сказал, режим (президента Молдавии Майи - ред.) Санду среди жителей Молдавии, которые живут в этой стране, не получил поддержки. Не получил большинства на последних выборах", - добавил глава МИД России.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Экономика Молдавии находится в критической зоне, заявил экс-премьер
12 января, 10:34
 
В миреМолдавияРоссияСергей ЛавровПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
