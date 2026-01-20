Лавров оценил экономические показатели Молдавии

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал катастрофическими экономические показатели Молдавии.
"Внешний долг Молдавии, если я правильно помню, почти 12 миллиардов долларов, а население - 2,4 миллиона. Это катастрофические цифры на душу населения с точки зрения перспектив экономического и социального развития. Уровень бедности зашкаливает, доля людей с низкими доходами - почти две трети в Молдавии", - заявил он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Лавров выразил надежду, что в Молдавии есть политические силы, которые понимают то, что происходит и опираются на мнение большинства молдавского народа.
"Не зря, как я уже сказал, режим (президента Молдавии Майи - ред.) Санду среди жителей Молдавии, которые живут в этой стране, не получил поддержки. Не получил большинства на последних выборах", - добавил глава МИД России.