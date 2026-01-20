Рейтинг@Mail.ru
Многополярность как объективная тенденция никуда не исчезнет, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
12:34 20.01.2026
Многополярность как объективная тенденция никуда не исчезнет, заявил Лавров
Многополярность как объективная тенденция никуда не исчезнет, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Многополярность как объективная тенденция никуда не исчезнет, заявил Лавров
Многополярность как объективная мировая тенденция никуда не исчезнет, её нельзя поставить под однополярный или биполярный шатёр, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.01.2026
Многополярность как объективная тенденция никуда не исчезнет, заявил Лавров

Лавров: многополярность как объективная мировая тенденция никуда не исчезнет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Многополярность как объективная мировая тенденция никуда не исчезнет, её нельзя поставить под однополярный или биполярный шатёр, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Многополярность как объективная тенденция никуда не исчезнет, её нельзя просто поставить под однополярный шатёр, под биполярный шатёр. Уже слишком много центров экономического роста. Я упоминал и Китай, Индию, Бразилию, Африка начинает ощущать уже второе пробуждение", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Он подчеркнул, что страны африканского континента начали ощущать второе пробуждение, когда пришло осознание того, что с политической независимостью экономическая независимость не пришла. Бывшие метрополии, предоставив независимость своим бывшим колониям, по-прежнему живут за счёт Африки, и это осознание укореняется на африканском континенте, добавил Лавров.
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Нужно выстраивать диалог об упорядочивании многополярности, заявил Лавров
АфрикаРоссияКитайСергей ЛавровПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 годаВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
