Многополярность как объективная тенденция никуда не исчезнет, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Многополярность как объективная мировая тенденция никуда не исчезнет, её нельзя поставить под однополярный или биполярный шатёр, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что страны африканского континента начали ощущать второе пробуждение, когда пришло осознание того, что с политической независимостью экономическая независимость не пришла. Бывшие метрополии, предоставив независимость своим бывшим колониям, по-прежнему живут за счёт Африки, и это осознание укореняется на африканском континенте, добавил Лавров.