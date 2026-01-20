У ядерных держав не может быть полного совпадения позиций, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Между крупнейшими ядерными державами, такими как Россия и США, не может быть 100% совпадения позиций на международной арене, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.