У ядерных держав не может быть полного совпадения позиций, заявил Лавров
Между крупнейшими ядерными державами, такими как Россия и США, не может быть 100% совпадения позиций на международной арене, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:20:00+03:00
россия
сша
сергей лавров
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
