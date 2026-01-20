США пока не освободили россиян с захваченного танкера, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Обещание США об освобождении двух россиян с захваченного танкера Marinera пока не выполнено, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр выразил надежду на то, что американские коллеги выполнят свое обещание.

"Мы ожидаем, что наши американские коллеги выполнят свое обещание, которое, как я уже сказал, нам было передано", - сказал он.