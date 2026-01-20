https://ria.ru/20260120/lavrov-2068990952.html
США пока не освободили россиян с захваченного танкера, заявил Лавров
Обещание США об освобождении двух россиян с захваченного танкера Marinera пока не выполнено, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:05:00+03:00
2026-01-20T12:05:00+03:00
2026-01-20T12:20:00+03:00
Лавров: США пока не освободили россиян с захваченного танкера "Маринера"