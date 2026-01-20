https://ria.ru/20260120/lavrov-2068989553.html
Россия не позволит снова перевооружить киевский режим, заявил Лавров
Россия не позволит снова перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и наброситься на Россию, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
россия
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, россия
Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Россия
Россия не позволит снова перевооружить киевский режим, заявил Лавров
