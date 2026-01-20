https://ria.ru/20260120/lavrov-2068988898.html
Лавров заявил о намерении добиваться диалога с США о дипсобственности
Лавров заявил о намерении добиваться диалога с США о дипсобственности
Россия будет добиваться начала диалога с США о возвращении дипсобственности, пока американская сторона "как-то не хочет" разговаривать на эту тему, заявил глава РИА Новости, 20.01.2026
