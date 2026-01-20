https://ria.ru/20260120/lavrov-2068985212.html
Россия будет пытаться не допустить похорон ОБСЕ, заявил Лавров
Россия будет пытаться не допустить похорон ОБСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Россия будет пытаться не допустить похорон ОБСЕ, заявил Лавров
Россия продолжит удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила саму себя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2026
Россия будет пытаться не допустить похорон ОБСЕ, заявил Лавров
Лавров: Россия продолжит максимально удерживать ОБСЕ от собственных похорон