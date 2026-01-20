Рейтинг@Mail.ru
Россия будет пытаться не допустить похорон ОБСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
11:46 20.01.2026
Россия будет пытаться не допустить похорон ОБСЕ, заявил Лавров
Россия продолжит удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила саму себя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2026
2026
Новости
Россия будет пытаться не допустить похорон ОБСЕ, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия продолжит удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила саму себя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы будем продолжать поддерживать с ними (со здоровыми силами в странах Запада - ред.) контакты и максимально удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила сама себя", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Полянский назвал причину кризиса в ОБСЕ
16 января, 14:36
