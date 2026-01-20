Пошлинные споры США с Европой будут затяжными, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Проблемы, возникшие между США, Европой и другими странами мира из-за тарифов, пошлин и санкций, займут достаточно продолжительный период времени, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.