https://ria.ru/20260120/lavrov-2068982820.html
Пошлинные споры США с Европой будут затяжными, заявил Лавров
Пошлинные споры США с Европой будут затяжными, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Пошлинные споры США с Европой будут затяжными, заявил Лавров
Проблемы, возникшие между США, Европой и другими странами мира из-за тарифов, пошлин и санкций, займут достаточно продолжительный период времени, заявил глава... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:39:00+03:00
2026-01-20T11:39:00+03:00
2026-01-20T11:48:00+03:00
в мире
сша
европа
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
сергей лавров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068979251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e996bb3610bf101af7b31c6a27e978c8.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068983676.html
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068979251_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_debe1fe580004c2e323d6805bdddc7a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, сергей лавров, россия
В мире, США, Европа, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Сергей Лавров, Россия
Пошлинные споры США с Европой будут затяжными, заявил Лавров
Лавров: проблемы между США и ЕС из-за тарифов будут затяжными