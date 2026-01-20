Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал уважать право Ирана на мирное использование ядерной энергии - РИА Новости, 20.01.2026
11:37 20.01.2026
Лавров призвал уважать право Ирана на мирное использование ядерной энергии
Лавров призвал уважать право Ирана на мирное использование ядерной энергии
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал уважать право Ирана на мирное использование ядерной энергии. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
россия
иран
тегеран (город)
сергей лавров
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
в мире, россия, иран, тегеран (город), сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Россия, Иран, Тегеран (город), Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров призвал уважать право Ирана на мирное использование ядерной энергии

Лавров призвал уважать право Тегерана на мирное использование ядерной энергии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал уважать право Ирана на мирное использование ядерной энергии.
"Особенно отмечу иранскую ситуацию, которую необходимо урегулировать на основе уважения права Тегерана на мирное использование ядерной энергии", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Россия заинтересована в разрядке напряженности в Иране, заявил Лавров
В миреРоссияИранТегеран (город)Сергей ЛавровПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
