Россия заинтересована в разрядке напряженности в Иране, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы содействовать разрядке напряженности на всех направлениях, в том числе вокруг Венесуэлы и Ирана, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.