Запад пытался сорвать все договоренности по Украине, заявил Лавров
2026-01-20T11:25:00+03:00
2026-01-20T11:25:00+03:00
2026-01-20T11:33:00+03:00
в мире
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
украина
сергей лавров
россия
украина
россия
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Со стороны РФ никогда не было недостатка доброй воли для решения украинского кризиса, но Запад пытался сорвать все договоренности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Если посмотреть на историю этого кризиса, начиная с 2014 года, и особенно в период с 2022 года, нет недостатка, не было недостатка в доброй воле со стороны Российской Федерации в том, что касается заключения политических договоренностей. Но каждый раз наши западные, прежде всего европейские, соседи делали все, чтобы эти договоренности сорвать", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.