Запад пытался сорвать все договоренности по Украине, заявил Лавров

"Если посмотреть на историю этого кризиса, начиная с 2014 года, и особенно в период с 2022 года, нет недостатка, не было недостатка в доброй воле со стороны Российской Федерации в том, что касается заключения политических договоренностей. Но каждый раз наши западные, прежде всего европейские, соседи делали все, чтобы эти договоренности сорвать", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.