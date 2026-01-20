Рейтинг@Mail.ru
Запад пытался сорвать все договоренности по Украине, заявил Лавров
11:25 20.01.2026 (обновлено: 11:33 20.01.2026)
Запад пытался сорвать все договоренности по Украине, заявил Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Со стороны РФ никогда не было недостатка доброй воли для решения украинского кризиса, но Запад пытался сорвать все договоренности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Если посмотреть на историю этого кризиса, начиная с 2014 года, и особенно в период с 2022 года, нет недостатка, не было недостатка в доброй воле со стороны Российской Федерации в том, что касается заключения политических договоренностей. Но каждый раз наши западные, прежде всего европейские, соседи делали все, чтобы эти договоренности сорвать", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Европа пытается заставить Трампа поменять позицию по Украине, заявил Лавров
В миреПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 годаУкраинаСергей ЛавровРоссия
 
 
