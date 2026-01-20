Рейтинг@Mail.ru
11:18 20.01.2026 (обновлено: 11:40 20.01.2026)
Лавров назвал 2025 год насыщенным
Лавров назвал 2025 год насыщенным
россия, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, в мире
Россия, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, В мире
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал 2025 год насыщенным на события, отметив, что первый двадцатидневный период начавшегося 2026 года может "побить рекорды по впечатлительности".
"Мы рады приветствовать вас на пресс-конференции, которую мы проводим по итогам каждого года. Тем более, наверное, такого насыщенного как 2025-й, будет интересно всем пообщаться. Но то, что вобрал в себя первый период, двадцатидневный 2026 года, я думаю побьет все рекорды по впечатлительности, который оставил после себя 2025 год. Сегодня надеюсь об этом подробно поговорим", - заявил Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Лавров предупредил Запад о последствиях давления на Россию
Вчера, 11:08
 
РоссияСергей ЛавровПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 годаВ мире
 
 
