"Лада" — "Барыс": смотреть онлайн матч КХЛ 20 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T15:45:00+03:00
хоккей
лада
барыс
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
спорт
