Почему в СССР делали небольшие кухни и при чем здесь французы?
16:36 20.01.2026
Почему в СССР делали небольшие кухни и при чем здесь французы?
Почему в СССР делали небольшие кухни и при чем здесь французы?
Почему в СССР делали небольшие кухни и при чем здесь французы?

Чаепитие в квартире московских новоселов в районе Тропарево на юго-западе Москвы
© РИА Новости / Владимир Первенцев
Чаепитие в квартире московских новоселов в районе Тропарево на юго-западе Москвы
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Маленькие кухни стали визитной карточкой массовой застройки в Советском Союзе. Вопреки всеобщему мнению, маленький метраж кухонь в советских домах делали не из экономии. Причины заключались совершенно в другом.

Французские корни

Идею небольших квартир с низкими потолками придумали не в СССР — ее позаимствовали у француза Ле Корбюзье. Этот дизайнер и архитектор считается одним из пионеров функционализма. Он успел поработать и в СССР, где спроектировал для Москвы здание Центросоюза на Мясницкой улице. Над ним он работал вместе со своим братом Пьером Жаннере и советским архитектором Николаем Колли.
Здание Центросоюза
CC BY-SA 4.0 / Ludvig14 / Moscow SakharovaStreet37 1468 (cropped)
Здание Центросоюза
Даже внешне хрущевки были очень похожи на макеты Ле Корбюзье: такие же покатые или плоские крыши, никакого декора и простые линии.

"Машины для жизни"

Архитектор считал, что квартиры не должны быть большими, называя их "машинами для жизни".
Ле Корбюзье одним из первых заговорил о том, что есть надо преимущественно за пределами дома и потому на кухню достаточно отвести четыре квадратных метра — их вполне достаточно для семейного чаепития.
Открытие памятника французскому архитектору Ле Корбюзье
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Открытие памятника французскому архитектору Ле Корбюзье
Архитектор позаботился и о том, чтобы обед не превращался в проблему. Согласно созданной им концепции, вокруг каждого дома — "жилой единицы" — должны были располагаться различные службы: парикмахерские, прачечные, спортзалы и, конечно же, столовые и буфеты. Получалось, что каждому жителю такого строения достаточно было всего лишь прокатиться на лифте или пройтись по коридору, чтобы поесть, не тратя время на готовку.
В СССР площади квартир увеличили, так как размеры, которые рекомендовал Ле Корбюзье, сочли экстремально маленькими. А вот кухни оставили практически такими же крошечными, как в концепции архитектора.

"Кухонное рабство"

Идеи француза перекликались с царившим в то время культом общепита. Предполагалось, что недорогие столовые с вкусной едой избавят женщин от домашней работы, благодаря чему они больше времени проведут, трудясь на благо страны.
Быт советских людей. Кухня в московской квартире
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев
Быт советских людей. Кухня в московской квартире
Дома советские граждане должны были только завтракать, обедать — в столовой, а ужин приносить оттуда же домой. При таком раскладе большая кухня была действительно ни к чему.
Однако стремление освободить женщин от "кухонного рабства" наткнулось на суровую реальность — женщины продолжали готовить дома. Дело было не в деньгах: при фабриках работал общепит, где поесть можно было за сущие копейки.
Главной проблемой оказалось качество блюд: они были полезными, тщательно сбалансированными и в то же время совершенно безвкусными. Женщины продолжили радовать близких домашней едой, которая, может, не была такой полезной, но была вкусной.
Столовая
© РИА Новости / Павел Лисицын
Столовая

Дом за две недели

История панельных хрущевок началась в 1955 году, когда вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве". Документ на долгие годы определил стиль отечественного домостроения.
Первым районом, который целиком состоял из хрущевок, стали московские Черемушки. Самые удачные дома района легли в основу одной из первых массовых серий домов — К-7. Ее для производства генсек выбрал лично.
Делегация членов конгресса Перу осматривает жилые дома в Новых Черемушках
© РИА Новости / Яков Берлинер
Делегация членов конгресса Перу осматривает жилые дома в Новых Черемушках
Уже вскоре эти дома полностью поменяли городской ландшафт. Строили их довольно быстро, в среднем на возведение дома хватало двенадцать суток. Известно, что одна ленинградская бригада, например, уложилась за пять дней.

Если я влез, то и другие влезут

Но такие габариты не могли не вызвать нареканий — по поводу потолков и санузлов тогда шутили, что Хрущев хоть и совместил ванную комнату с уборной, но не успел совместить пол с потолком.
С санузлами связывают отдельную историю. Решившись на радикальное снижение жилищных стандартов, Хрущев приказал архитекторам до предела сократить площадь туалетов. "Если я влез, то и они влезут", — пояснил он.
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев
© РИА Новости / Виктор Калинин
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев . Архивное фото
Даже с маленькой кухней хрущевки улучшили жизнь многих советских семей, избавив их от нужды жить в деревянных бараках после Великой Отечественной войны.
 
 
 
