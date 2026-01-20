Почему в СССР делали небольшие кухни и при чем здесь французы?

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Маленькие кухни стали визитной карточкой массовой застройки в Советском Союзе. Вопреки всеобщему мнению, маленький метраж кухонь в советских домах делали не из экономии. Причины заключались совершенно в другом.

Французские корни

Идею небольших квартир с низкими потолками придумали не в СССР — ее позаимствовали у француза Ле Корбюзье. Этот дизайнер и архитектор считается одним из пионеров функционализма. Он успел поработать и в СССР, где спроектировал для Москвы здание Центросоюза на Мясницкой улице. Над ним он работал вместе со своим братом Пьером Жаннере и советским архитектором Николаем Колли.

Даже внешне хрущевки были очень похожи на макеты Ле Корбюзье: такие же покатые или плоские крыши, никакого декора и простые линии.

"Машины для жизни"

Архитектор считал , что квартиры не должны быть большими, называя их "машинами для жизни".

Ле Корбюзье одним из первых заговорил о том, что есть надо преимущественно за пределами дома и потому на кухню достаточно отвести четыре квадратных метра — их вполне достаточно для семейного чаепития.

Архитектор позаботился и о том, чтобы обед не превращался в проблему. Согласно созданной им концепции, вокруг каждого дома — "жилой единицы" — должны были располагаться различные службы: парикмахерские, прачечные, спортзалы и, конечно же, столовые и буфеты. Получалось, что каждому жителю такого строения достаточно было всего лишь прокатиться на лифте или пройтись по коридору, чтобы поесть, не тратя время на готовку.

В СССР площади квартир увеличили, так как размеры, которые рекомендовал Ле Корбюзье, сочли экстремально маленькими. А вот кухни оставили практически такими же крошечными, как в концепции архитектора.

"Кухонное рабство"

Идеи француза перекликались с царившим в то время культом общепита. Предполагалось, что недорогие столовые с вкусной едой избавят женщин от домашней работы, благодаря чему они больше времени проведут, трудясь на благо страны.

Дома советские граждане должны были только завтракать, обедать — в столовой, а ужин приносить оттуда же домой. При таком раскладе большая кухня была действительно ни к чему.

Однако стремление освободить женщин от "кухонного рабства" наткнулось на суровую реальность — женщины продолжали готовить дома. Дело было не в деньгах: при фабриках работал общепит, где поесть можно было за сущие копейки.

Главной проблемой оказалось качество блюд: они были полезными, тщательно сбалансированными и в то же время совершенно безвкусными. Женщины продолжили радовать близких домашней едой, которая, может, не была такой полезной, но была вкусной.

Дом за две недели

История панельных хрущевок началась в 1955 году, когда вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве". Документ на долгие годы определил стиль отечественного домостроения.

Первым районом, который целиком состоял из хрущевок, стали московские Черемушки. Самые удачные дома района легли в основу одной из первых массовых серий домов — К-7. Ее для производства генсек выбрал лично.

Уже вскоре эти дома полностью поменяли городской ландшафт. Строили их довольно быстро , в среднем на возведение дома хватало двенадцать суток. Известно, что одна ленинградская бригада, например, уложилась за пять дней.

Если я влез, то и другие влезут

Но такие габариты не могли не вызвать нареканий — по поводу потолков и санузлов тогда шутили, что Хрущев хоть и совместил ванную комнату с уборной, но не успел совместить пол с потолком.

С санузлами связывают отдельную историю. Решившись на радикальное снижение жилищных стандартов, Хрущев приказал архитекторам до предела сократить площадь туалетов. "Если я влез, то и они влезут", — пояснил он.