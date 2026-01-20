Рейтинг@Mail.ru
Пять муниципальных молодежных центров обновили в Красноярском крае - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/krasnoyarsk-2068963109.html
Пять муниципальных молодежных центров обновили в Красноярском крае
Пять муниципальных молодежных центров обновили в Красноярском крае - РИА Новости, 20.01.2026
Пять муниципальных молодежных центров обновили в Красноярском крае
Пять муниципальных молодежных центров на территории Красноярского края были отремонтированы и оснащены современными технологиями в течение 2025 года, сообщает... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:16:00+03:00
2026-01-20T10:16:00+03:00
красноярский край
ачинск
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956060588_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce73dbd436cde27acce233ffcedb55af.jpg
красноярский край
ачинск
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956060588_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c0dc5d58ed4089edaa575d0b1112a4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, ачинск, красноярск
Красноярский край, Ачинск, Красноярск
Пять муниципальных молодежных центров обновили в Красноярском крае

Пять молодежных центров оснастили современными технологиями в Красноярском крае

© iStock.com / Jacob Ammentorp LundСтудентка в библитотеке
Студентка в библитотеке - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© iStock.com / Jacob Ammentorp Lund
Студентка в библитотеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Пять муниципальных молодежных центров на территории Красноярского края были отремонтированы и оснащены современными технологиями в течение 2025 года, сообщает региональное Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития.
"В 2025 году в пяти муниципальных молодежных центрах Красноярского края провели модернизацию. Ремонт и оснащение пространств выполнили по программе "Регион для молодых" нацпроекта "Молодежь и дети" и краевому проекту "Молодежные центры 2.0", - говорится в сообщении.
В Ачинске преобразился молодежный центр "Сибирь", расположенный в здании бывшего кинотеатра 1964 года постройки. После частичной перепланировки, обновления фасада и ремонта зрительного зала было создано современное многофункциональное пространство. В центре оборудованы новые зоны для креатива и досуга, встреч, работы "Движения первых" и реализации молодежных проектов.
Отреставрировали в Красноярске волонтерский центр "Доброе дело". В Лесосибирске на средства федерального и краевого бюджетов создана уникальная многофункциональная площадка. Новый центр оснащен творческой мастерской для дизайна и 3D-моделирования, мини-театром со сценой, профессиональной музыкальной студией, а также современным спортивным залом для фитнеса и танцев.
"Краевой проект "Молодежные центры 2.0" позволил модернизировать пространства в сельских территориях. В селе Шалинском (Манско-Уярский округ) открылся новый молодежный центр "Феникс"... В селе Дорохово (Назаровский округ) реконструировали ранее неиспользуемый объект. Теперь там работает молодежный центр "Фристайл", в котором созданы спортивная студия и штаб для реализации флагманских программ молодежной политики", - сообщает агентство.
Все зоны центра, включая входную группу и санузлы, адаптированы для маломобильных посетителей. В 2026 году планируется открыть два модульных молодежных центра в селе Боготол и Шарыпове, а также отремонтировать и оснастить еще два учреждения.
 
Красноярский крайАчинскКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала