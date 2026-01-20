Пять муниципальных молодежных центров обновили в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Пять муниципальных молодежных центров на территории Красноярского края были отремонтированы и оснащены современными технологиями в течение 2025 года, сообщает региональное Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития.

"В 2025 году в пяти муниципальных молодежных центрах Красноярского края провели модернизацию. Ремонт и оснащение пространств выполнили по программе "Регион для молодых" нацпроекта "Молодежь и дети" и краевому проекту "Молодежные центры 2.0", - говорится в сообщении.

В Ачинске преобразился молодежный центр "Сибирь", расположенный в здании бывшего кинотеатра 1964 года постройки. После частичной перепланировки, обновления фасада и ремонта зрительного зала было создано современное многофункциональное пространство. В центре оборудованы новые зоны для креатива и досуга, встреч, работы "Движения первых" и реализации молодежных проектов.

Отреставрировали в Красноярске волонтерский центр "Доброе дело". В Лесосибирске на средства федерального и краевого бюджетов создана уникальная многофункциональная площадка. Новый центр оснащен творческой мастерской для дизайна и 3D-моделирования, мини-театром со сценой, профессиональной музыкальной студией, а также современным спортивным залом для фитнеса и танцев.

"Краевой проект "Молодежные центры 2.0" позволил модернизировать пространства в сельских территориях. В селе Шалинском (Манско-Уярский округ) открылся новый молодежный центр "Феникс"... В селе Дорохово (Назаровский округ) реконструировали ранее неиспользуемый объект. Теперь там работает молодежный центр "Фристайл", в котором созданы спортивная студия и штаб для реализации флагманских программ молодежной политики", - сообщает агентство.