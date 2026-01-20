Около 2 тысяч жителей Красноярского края переселят из аварийных домов

КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Почти 2 тысячи жителей будут переселены в новые дома из аварийных в течение 2026 года на территории Красноярского края, сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В этом году по программе переселения из аварийного жилья нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в крае планируется расселить не менее 1 800 человек", - говорится в сообщении.

По данным минстроя, переселение жителей пройдёт в городах Енисейск, Заозёрный, Игарка, Иланский, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Шарыпово, в посёлках Емельяново, Мотыгино, Богучаны, а также в посёлке Недокура Кежемского муниципального округа, посёлке Ирша Рыбинского муниципального округа, селе Верхнепашино Енисейского муниципального округа, посёлке Козулька и селе Жуковка Козульского муниципального округа, селе Миндерла Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа, селе Чечеул Канского муниципального округа.

Переселение будет проходить с помощью предоставления жилья на вторичном рынке, либо путём предоставления выплаты возмещения.