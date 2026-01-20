Призовой фонд Кубка мира по киберспорту побил рекорд

В 2026 году в рамках EWC Club Championship будут распределены 30 миллионов долларов между 24 лучшими командами, что на 3 миллиона больше по сравнению с прошлым годом. Клуб-победитель получит 7 миллионов, увеличенные призовые будут распределены и между остальными клубами, занявшими верхние позиции.