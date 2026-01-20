Призовой фонд Кубка мира по киберспорту побил рекорд

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Призовой фонд Кубка мира по киберспорту 2026 года (Esports World Cup) составит рекордные 75 млн долларов, сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.
Чемпионат пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 6 июля по 23 августа 2026 года. В нем примут участие более 2 тысяч игроков и 200 клубов из более чем 100 стран, включая Россию. Будут проведены 25 турниров в 24 дисциплинах.
В 2026 году в рамках EWC Club Championship будут распределены 30 миллионов долларов между 24 лучшими командами, что на 3 миллиона больше по сравнению с прошлым годом. Клуб-победитель получит 7 миллионов, увеличенные призовые будут распределены и между остальными клубами, занявшими верхние позиции.
Индивидуальные чемпионаты по каждой игре будут иметь собственные призовые фонды, совокупный объем которых превысит 39 миллионов долларов. Оставшаяся часть призового фонда будет распределена через систему наград для клубов и игроков.
В линейку спортивных дисциплин турнира вошли шахматы, Apex Legends, Call of Duty: Black Ops 7, Call of Duty: Warzone, Counter-Strike 2, Crossfire, Dota 2, EA Sports FC 26, FATAL FURY: City of the Wolves, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Overwatch 2, PUBG: Battlegrounds, PUBG Mobile, Rocket League, Street Fighter 6, Teamfight Tactics, Tekken 8, Tom Clancy"s Rainbow Six Siege X, Trackmania и VALORANT.
