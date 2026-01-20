Рейтинг@Mail.ru
Призовой фонд Кубка мира по киберспорту побил рекорд - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игра, подарившая жизнь: киберспорт как средство реабилитации - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Киберспорт
 
18:33 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/kibersport-2069127837.html
Призовой фонд Кубка мира по киберспорту побил рекорд
Призовой фонд Кубка мира по киберспорту побил рекорд - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Призовой фонд Кубка мира по киберспорту побил рекорд
Призовой фонд Кубка мира по киберспорту 2026 года (Esports World Cup) составит рекордные 75 млн долларов, сообщается в пресс-релизе организаторов турнира. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T18:33:00+03:00
2026-01-20T18:33:00+03:00
киберспорт
спорт
саудовская аравия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97839/07/978390761_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_70410b64d9f1f92a72688310010270a8.jpg
https://ria.ru/20260117/sanktsii-2068541583.html
https://ria.ru/20251221/dota-2063709498.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97839/07/978390761_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_21e6cceff8d1edbba61e10e1ebf87b96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, саудовская аравия, россия
Киберспорт, Спорт, Саудовская Аравия, Россия
Призовой фонд Кубка мира по киберспорту побил рекорд

Призовой фонд Кубка мира по киберспорту-2026 составит рекордные 75 млн долларов

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовСоревнования по киберспорту
Соревнования по киберспорту - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Соревнования по киберспорту. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Призовой фонд Кубка мира по киберспорту 2026 года (Esports World Cup) составит рекордные 75 млн долларов, сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.
Чемпионат пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 6 июля по 23 августа 2026 года. В нем примут участие более 2 тысяч игроков и 200 клубов из более чем 100 стран, включая Россию. Будут проведены 25 турниров в 24 дисциплинах.
Дмитрий Смит - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Смит назвал санкции от Зеленского знаком качества работы ФКСР
17 января, 20:20
В 2026 году в рамках EWC Club Championship будут распределены 30 миллионов долларов между 24 лучшими командами, что на 3 миллиона больше по сравнению с прошлым годом. Клуб-победитель получит 7 миллионов, увеличенные призовые будут распределены и между остальными клубами, занявшими верхние позиции.
Индивидуальные чемпионаты по каждой игре будут иметь собственные призовые фонды, совокупный объем которых превысит 39 миллионов долларов. Оставшаяся часть призового фонда будет распределена через систему наград для клубов и игроков.
В линейку спортивных дисциплин турнира вошли шахматы, Apex Legends, Call of Duty: Black Ops 7, Call of Duty: Warzone, Counter-Strike 2, Crossfire, Dota 2, EA Sports FC 26, FATAL FURY: City of the Wolves, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Overwatch 2, PUBG: Battlegrounds, PUBG Mobile, Rocket League, Street Fighter 6, Teamfight Tactics, Tekken 8, Tom Clancy"s Rainbow Six Siege X, Trackmania и VALORANT.
The International 2025 по Dota 2 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Российские команды заняли первые три места на крупном турнире по Dota 2
21 декабря 2025, 22:18
 
КиберспортСпортСаудовская АравияРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Барыс
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Брюгге
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Манчестер Сити
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Арсенал
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Монако
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Боруссия Д
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    ПСЖ
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Аякс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Наполи
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала