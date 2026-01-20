https://ria.ru/20260120/kalinskaya-2068947495.html
Калинская прошла во второй круг Australian Open
Калинская прошла во второй круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Калинская прошла во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла британку Сонай Картал в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
теннис
спорт
австралия
мельбурн
анна калинская
australian open
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Калинская прошла во второй круг Australian Open
Россиянка Калинская обыграла британку Картал в стартовом раунде Australian Open