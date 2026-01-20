Калинская прошла во второй круг Australian Open

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла британку Сонай Картал в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1 в пользу посеянной под 31-м номером Калинской. Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут.