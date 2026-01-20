Рейтинг@Mail.ru
В Иваново мать, ударившую дочь головой об асфальт, направят на лечение
14:54 20.01.2026
В Иваново мать, ударившую дочь головой об асфальт, направят на лечение
В Иваново мать, ударившую дочь головой об асфальт, направят на лечение
Новости
происшествия, иваново
Происшествия, Иваново
В Иваново мать, ударившую дочь головой об асфальт, направят на лечение

Жительницу Иваново, ударившую дочь головой об асфальт, отправят на лечение

РЯЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Ивановский суд рассмотрит вопрос о направлении на принудительное лечение местной жительницы, ударившей маленькую дочь головой об асфальт, сообщило СУСК по региону.
В августе 2025 года СУСК сообщало о возбуждении в городе Иваново уголовного дела о покушении на убийство малолетнего. По версии следствия, 26-летняя местная жительница шла с двухлетней дочерью на руках. Находясь на тротуаре, подозреваемая с силой несколько раз ударила ребенка головой об асфальт. Приехавшие на вызов сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали девочку.
"На основании выводов стационарной комплексной судебно-психиатрической экспертизы фигурантка страдала психическим расстройством и не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и не могла руководить ими, в связи с чем она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Отмечается, что расследование завершено, дело передадут в суд для решения вопроса о применении к женщине принудительных мер медицинского характера.
