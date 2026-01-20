В Иваново мать, ударившую дочь головой об асфальт, направят на лечение

"На основании выводов стационарной комплексной судебно-психиатрической экспертизы фигурантка страдала психическим расстройством и не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и не могла руководить ими, в связи с чем она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях", - говорится в Telegram-канале СУСК.