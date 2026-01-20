https://ria.ru/20260120/hachanov-2068945900.html
Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Хачанов вышел во второй круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Алекса Микельсена в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T09:11:00+03:00
2026-01-20T09:11:00+03:00
2026-01-20T09:39:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
сша
australian open
карен хачанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846276173_0:0:1612:907_1920x0_80_0_0_908fd1c8dcf78845522b38b20baff1ba.jpg
https://ria.ru/20260119/zakharova-2068688042.html
австралия
мельбурн
сша
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846276173_0:0:1612:1209_1920x0_80_0_0_399dcd4a8e787756fe2373985e20ad90.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, австралия, мельбурн, сша, australian open, карен хачанов
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, США, Australian Open, Карен Хачанов
Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Хачанов победил Микельсена в первом круге Australian Open