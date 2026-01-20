Рейтинг@Mail.ru
Хачанов вышел во второй круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
09:11 20.01.2026 (обновлено: 09:39 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/hachanov-2068945900.html
Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Хачанов вышел во второй круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Алекса Микельсена в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T09:11:00+03:00
2026-01-20T09:39:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
сша
australian open
карен хачанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846276173_0:0:1612:907_1920x0_80_0_0_908fd1c8dcf78845522b38b20baff1ba.jpg
https://ria.ru/20260119/zakharova-2068688042.html
австралия
мельбурн
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846276173_0:0:1612:1209_1920x0_80_0_0_399dcd4a8e787756fe2373985e20ad90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, мельбурн, сша, australian open, карен хачанов
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, США, Australian Open, Карен Хачанов
Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Хачанов победил Микельсена в первом круге Australian Open

© Фото : Twitter Australian OpenКарен Хачанов
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Twitter Australian Open
Карен Хачанов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Алекса Микельсена в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3 в пользу посеянного под 15-м номером Хачанова. Теннисисты провели на корте 3 часа 55 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
20 января 2026 • начало в 05:05
Завершен
Карен Хачанов
3 : 24:66:46:35:76:3
Алекс Микельсен
Календарь Турнирная таблица История встреч
Счет в личных встречах стал 2-1 в пользу Хачанова. В 2025 году россиянин уступил Микельсену в третьем раунде Australian Open.
Во втором круге 29-летний Хачанов сыграет с победителем встречи Кристофер О'Конелл (Австралия, wild card) - Нишеш Басаваредди (США, квалификация).
Российская теннисистка Анастасия Захарова - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Захарова уступила шестой ракетке мира на Australian Open
19 января, 07:45
 
ТеннисСпортАвстралияМельбурнСШАAustralian OpenКарен Хачанов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Барыс
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Брюгге
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Манчестер Сити
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Арсенал
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Монако
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Боруссия Д
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    ПСЖ
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Аякс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Наполи
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала