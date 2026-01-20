Хачанов вышел во второй круг Australian Open

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Алекса Микельсена в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3 в пользу посеянного под 15-м номером Хачанова. Теннисисты провели на корте 3 часа 55 минут.

Счет в личных встречах стал 2-1 в пользу Хачанова. В 2025 году россиянин уступил Микельсену в третьем раунде Australian Open.